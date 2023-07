भाजपा के अनंत महाराज और तृणमूल के डेरेक ओ ब्रायन सुखेंदु शेखर राय दोला सेन समेत छह प्रत्याशियों को निर्विरोध जीतने का प्रमाण पत्र चुनाव आयोग की ओर से दे दिया गया। तृणमूल ने डेरेक व सुखेंदु को तीसरी बार प्रत्याशी बनाया लेकिन छेत्री और देव को टिकट नहीं दिया। उनके स्थान पर अल्पसंख्यक चेहरा समीरुल इस्लाम और आदिवासी नेता प्रकाश चिक बड़ाईक को प्रत्याशी बनाया।

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। बंगाल से राज्यसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरे सात प्रत्याशी सोमवार को निर्वाचित घोषित हो गए। भाजपा के अनंत महाराज और तृणमूल के डेरेक ओ ब्रायन, सुखेंदु शेखर राय, दोला सेन समेत छह प्रत्याशियों को निर्विरोध जीतने का प्रमाण पत्र चुनाव आयोग की ओर से दे दिया गया। वैसे तो शनिवार को ही भाजपा के डमी प्रत्याशी द्वारा नाम वापस लेने के साथ ही साफ हो गया था कि सातों ही प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। सिर्फ आधिकारी घोषणा होनी रह गई थी। अगर एक भी और प्रत्याशी मैदान में होता हो 24 जुलाई को विधानसभा में राज्यसभा मतदान कराना पड़ता। परंतु, ऐसा नहीं हुआ। विधायकों के संख्या बल के अनुसार तृणमूल और भाजपा ने अपने प्रत्याशी उतारे थे। तृणमूल के पांच सदस्यों डेरेक ओ ब्रायन, सुखेंदु शेखर राय, दोला सेन, शांता छेत्री और सुष्मिता देव का कार्यकाल आगामी माह अगस्त में समाप्त हो रहा था। तृणमूल ने समीरुल इस्लाम को दिया था टिकट तृणमूल ने डेरेक व सुखेंदु को तीसरी बार और दोला को दूसरी बार प्रत्याशी बनाया लेकिन छेत्री और देव को टिकट नहीं दिया। उनके स्थान पर अल्पसंख्यक चेहरा समीरुल इस्लाम और आदिवासी नेता प्रकाश चिक बड़ाईक को प्रत्याशी बनाया। साथ ही राज्यसभा उपचुनाव के लिए साकेत गोखले को टिकट दिया था। ये सभी निर्विरोध जीत गए। साथ ही बंगाल के चुनावी इतिहास में पहला मौका है जब भाजपा का कोई सदस्य बंगाल विधानसभा से निर्वाचित होकर राज्यसभा पहुंचा है और वह सदस्य बने हैं राजबंशी नेता अनंत महाराज।

