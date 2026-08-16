दक्षिण पूर्व रेलवे ने 2025-26 में 210 मिलियन टन माल ढुलाई का रिकार्ड बनाया

जागरण संवाददाता, कोलकाता। दक्षिण पूर्व रेलवे (दपूरे) ने 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह उत्साहपूर्वक मनाया। महाप्रबंधक (जीएम) अनिल कुमार जैन ने कोलकाता के गार्डेनरीच स्थित दपूरे मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), नागरिक सुरक्षा, सेंट जान एंबुलेंस ब्रिगेड तथा भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की टुकड़ियों की परेड की सलामी ली।

महाप्रबंधक ने इस अवसर पर अपने संबोधन में यात्री सुविधाओं और माल ढुलाई में दपूरे की उपलब्धियां भी गिनाईं। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में दक्षिण पूर्व रेलवे ने रिकार्ड 210.41 मिलियन टन माल ढुलाई की। परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए पिछले वित्त वर्ष से जुलाई 2026 तक 53 किलोमीटर दोहरीकरण व तीसरी लाइन का काम पूरा किया गया है। यात्री सुविधाओं के तहत इसी अवधि में विभिन्न स्टेशनों पर 23 फुट ओवरब्रिज, 21 लिफ्ट और 19 एस्केलेटर शुरू किए गए। 26 प्लेटफार्मों की ऊंचाई बढ़ाने और 19 प्लेटफार्मों की लंबाई बढ़ाने का काम भी पूरा हुआ। 55 स्टेशनों पर 255 प्लेटफार्म शेड लगाए गए।