Kolkata: ममता बनर्जी को देखकर बच्ची ने लगाया दीदी जिंदाबाद का नारा, CM ने भी रुककर की बात

Kolkata पैर का स्कैन कराने के बाद ममता एसएसकेएम की यूसीएम बिल्डिंग से जब निकल रही थीं तभी अपने पिता के साथ खड़ी सिफा हयात ने ममता जिंदाबाद का नारा लगाया। जैसे ही आवाज ममता बनर्जी के कानों तक पहुंची वह खड़ी हो गईं। वह बच्ची के थोड़ी करीब चली गईं और उसका नाम पूछा। सिफा ने अपना नाम बताया।

सीएम ने बच्ची का नाम पूछा और जानना चाहा कि वह अस्पताल क्यों आई है।

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। कोलकाता के सरकारी अस्पताल में गुरुवार को अपने पैर का इलाज कराने पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देखकर एक बच्ची ने दीदी जिंदाबाद का नारा लगाया जिसे सुनकर सीएम कुछ देर के लिए रूक गईं और बच्ची से बात कीं। दरअसल पैर का स्कैन कराने के बाद ममता एसएसकेएम की यूसीएम बिल्डिंग से जब निकल रही थीं तभी अपने पिता के साथ खड़ी सिफा हयात ने ममता जिंदाबाद का नारा लगाया। सिफा का घर हावड़ा के बाउरिया में है। वह बीमाार मां को देखने के लिए पिता के साथ अस्पताल गई थी। ममता ने बच्ची से की बात छोटी सिफा अपने पिता के साथ यूसीएम बिल्डिंग के गेट के पास खड़ी थी। तभी वहां ममता की गाड़ी रुकी। सिफा ने ममता को पहचान लिया। या हो सकता है कि उनके पिता ने उन्हें मुख्यमंत्री के बारे में बताया हो। जब ममता यूसीएम बिल्डिंग से बाहर निकलीं तो उन्होंने दीदी जिंदाबाद का नारा लगाया। जैसे ही आवाज ममता के कानों तक पहुंची, वह खड़ी हो गईं। वह बच्ची के थोड़ी करीब चली गईं और उसका नाम पूछा। सिफा ने अपना नाम बताया। ममता ने जानना चाहा कि वह अस्पताल क्यों आई है। इसके बाद सिफा ने दीदी यानी राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपनी मां की बीमारी के बारे में बताया। ममता ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और फिर धीरे-धीरे कार की ओर चल दीं। बता दें कि पिछले दिनों सिलीगुड़ी में हेलीकाप्टर की आपात लैंडिंग के दौरान ममता के पैर में चोट लग गई थी।

Edited By: Shashank Mishra