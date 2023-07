Bengal: इस्लामपुर में व्यापारी की हत्या के विरोध में BJYM ने किया हड़ताल का आह्वान, इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा

कोलकाता, एएनआई। पश्चिम बंगाल (West Bengal) के उत्तर दिनाजपुर (Uttar Dinajpur) के इस्लामपुर इलाके (Islampur area) में भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) ने 12 घंटे की हड़ताल का आह्वान किया है, जिसे देखते हुए इस्लामपुर इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। BJYM के प्रदेश अध्यक्ष इंद्रनील खान का दावा है कि इस्लामपुर में एक पार्टी कार्यकर्ता की दुकान पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई।

उत्तर दिनाजपुर के भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुरजीत सेन ने कहा कि कल टीएमसी से जुड़े कुछ गुंडे कपड़ा व्यापारी से हफ्ता मांग रहे थे। जब व्यापारी ने इसका विरोध किया तो उन्होंने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि घायल अवस्था में व्यापारी को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई।

#WATCH | Surajit Sen, BJP District vice-president, Uttar Dinajpur says "Yesterday, a cloth dealer was stabbed to death for protesting against some goons associated with TMC who were demanding money from him. He died before reaching the hospital. We have called for a general… pic.twitter.com/5nUo2aIfZs