West Bengal: बंगाल में मतगणना केंद्र पर मिलीं सीलबंद मतपेटियां, कांग्रेस नेता ने की सख्त कार्रवाई की मांग

West Bengal पश्चिम बंगाल में मतगणना केंद्र पर सीलबंद मतपेटियां मिली है। मतपेटियों की बरामदगी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस नेता प्रदीप भट्टाचार्य ने कहा कि इससे केवल यह साबित होता है कि पंचायत चुनाव लोकतंत्र के नाम पर एक तमाशा है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि सीलबंद बक्सों को एक रिटर्निंग अधिकारी (BDO) की निगरानी में होना चाहिए था। भट्टाचार्य ने सख्त कार्रवाई की मांग की है।

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के गाजोल के एक हाई स्कूल से मंगलवार सुबह तीन सीलबंद और बिना गिनती की मतपेटियां बरामद की गई। सूत्रों के मुताबिक, हाल ही में संपन्न ग्रामीण चुनावों के लिए क्लासरूम को मतगणना केंद्र में बदल दिया गया था और इसी क्लासरूम में ये बक्से पाए गए है। मतपेटियों की बरामदगी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस नेता प्रदीप भट्टाचार्य ने कहा कि इससे केवल यह साबित होता है कि पंचायत चुनाव लोकतंत्र के नाम पर एक तमाशा है। कांग्रेस नेता ने चुनाव को बताया तमाशा कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि सीलबंद बक्सों को एक रिटर्निंग अधिकारी (BDO) की निगरानी में होना चाहिए था। भट्टाचार्य ने कहा, 'मैं संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करता हूं क्योंकि उन तीन बक्सों में वोटों की गिनती किए बिना ही नतीजे घोषित कर दिए गए हैं।' कांग्रेस नेता के सुर में सुर मिलाते हुए सीपीआई (एम) नेता तन्मय भट्टाचार्य ने भी कहा कि पंचायत चुनाव एक दिखावा था। उन्होंने कहा कि यह ग्रामीण इलाकों में सत्ता हासिल करने के लिए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की हताशा को दर्शाता है। TMC ने भारी बहुमत में हासिल की जीत 8 जुलाई को हुए पंचायत चुनाव में टीएमसी ने सभी 20 जिला परिषदों में 880 सीटें जीतकर भारी जीत हासिल की, जबकि इसकी निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा ने कुल 928 में से 31 सीटें ही जीती। कांग्रेस-वाम मोर्चा गठबंधन ने 15 सीटें हासिल कीं जबकि अन्य ने शेष दो सीटें जीतीं। सत्तारूढ़ दल 6,450 से अधिक पंचायत समिति सीटों पर विजयी हुआ। भाजपा ने लगभग 1,000 सीटें जीती, जबकि सीपीआई (एम) और कांग्रेस ने 180 और 260 से अधिक सीटें जीती हैं। टीएमसी ने कुल 63,219 में से 35,000 से अधिक ग्राम पंचायत सीटें जीतीं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में हिंसा की घटनाओं के कारण हुए चुनावों में भाजपा ने लगभग 10,000 सीटें जीतीं, जबकि वाम-कांग्रेस को लगभग 6,000 सीटें ही हासिल हुई।

