सियालदह मंडल में चला विशेष टिकट जांच अभियान, 657 यात्रियों पर लगा 2.53 लाख का जुर्माना

जागरण संवाददाता, कोलकाता। पूर्व रेलवे के सियालदह मंडल ने बिना टिकट के यात्रा और बिना बुक किए भारी सामान लेकर सफर करने वालों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया है।

सियालदह–कृष्णनगर, सियालदह–कैनिंग और सियालदह–बनगांव खंडों में चलाए गए विशेष टिकट जांच अभियान के दौरान 657 मामले पकड़े गए और कुल 2,53,265 रुपये जुर्माना वसूला गया। सियालदह मंडल की ओर से रविवार को एक बयान में इसकी जानकारी दी गई।

पूर्व रेलवे के प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक (पीसीसीएम) डॉ. उदय शंकर झा के मार्गदर्शन में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (सीनियर डीसीएम) सुनील कुमार महाला के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में 346 यात्री बिना वैध टिकट यात्रा करते मिले।

इसके अलावा बिना बुक कराए या निर्धारित सीमा से अधिक सामान लेकर यात्रा करने के 297 मामले पकड़े गए। वहीं, ट्रेनों और स्टेशन परिसरों में थूकने व गंदगी फैलाने के 14 मामले भी सामने आए। जांच टीमों ने संबंधित यात्रियों पर नियमानुसार जुर्माना लगाया और उन्हें रेलवे के नियमों के प्रति जागरूक किया।

स्वच्छता और सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों को किया जागरूक अधिकारियों ने बताया कि अभियान के दौरान यात्रियों को वैध टिकट लेकर यात्रा करने, निर्धारित सामान सीमा का पालन करने और स्टेशन व ट्रेन परिसरों को स्वच्छ रखने की अपील की गई। दैनिक यात्रियों को सुरक्षित तरीके से ट्रेन में चढ़ने-उतरने तथा जिम्मेदार यात्री व्यवहार के प्रति भी जागरूक किया गया।

विशेष अभियान नियमित रूप से जारी रहेंगे- डीआरएम सियालदह मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) राजीव सक्सेना ने कहा कि अभियान का उद्देश्य केवल नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करना नहीं, बल्कि यात्रियों में सुरक्षित, जिम्मेदार और सुविधाजनक यात्रा की संस्कृति विकसित करना है।