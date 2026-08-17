सियालदह रेल मंडल ने कायम की मिसाल, प्रदर्शन मानकों में पूर्व रेलवे में प्रथम और देश में हासिल किया 10वां स्थान

राजीव कुमार झा, कोलकाता। पूर्व रेलवे के सियालदह मंडल ने परिचालन, यात्री सुविधा, सुरक्षा और राजस्व के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करते हुए अपनी कार्यकुशलता का नया उदाहरण पेश किया है।

रेलवे बोर्ड के प्रमुख प्रदर्शन मानकों में सियालदह मंडल ने पूर्व रेलवे में पहला और देशभर में 10वां स्थान हासिल किया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शनिवार को सियालदह स्थित मंडल खेल मैदान में आयोजित समारोह में मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) राजीव सक्सेना ने इन उपलब्धियों को साझा करते हुए इसे अधिकारियों और कर्मचारियों की मेहनत का परिणाम बताया।

81 करोड़ यात्रियों को सेवा, 95 प्रतिशत समय पालन समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद डीआरएम ने रेलवे सुरक्षा बल की परेड का निरीक्षण किया। इस मौके पर अपने संबोधन में डीआरएम सक्सेना ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में सियालदह मंडल ने अब तक का सर्वाधिक करीब 81 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान की। इसके साथ ही मेल, एक्सप्रेस और उपनगरीय रेल नेटवर्क में 95 प्रतिशत समयपालन बनाए रखा।

उन्होंने कहा कि उपनगरीय रेल सेवा को मजबूत करते हुए 15 नई ईएमयू सेवाएं भी शुरू की गईं हैं। इनमें सियालदह-बारासात वातानुकूलित ईएमयू की जोड़ी भी शामिल है। इसके बाद मंडल में प्रतिदिन उपनगरीय सेवाओं की संख्या बढ़कर 942 हो गई है।

सियालदह स्टेशन पर भीड़ कम करने के लिए पांचवें केंद्रीय द्वार (सेंट्रल गेट) को हाल में चालू किया गया है। इसके अलावा बसुलडांगा, भगवानगोला और जियागंज स्टेशनों पर प्लेटफॉर्मों को ऊंचा करने तथा विस्तार का कार्य जारी है। माल ढुलाई, सुरक्षा और यात्री सुविधाओं में भी बढ़त मंडल ने माल ढुलाई और वित्तीय प्रदर्शन में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। माल राजस्व में 29.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और 23 लाख टन का रिकार्ड माल लदान हुआ। मालगाड़ियों की औसत गति में भी 22.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। गैर-किराया राजस्व दोगुना होकर 6.70 करोड़ रुपये पहुंच गया, जबकि कबाड़ बिक्री से 75.23 करोड़ रुपये की आय हुई।

डीआरएम ने कहा कि सुरक्षा के क्षेत्र में भी मंडल ने लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए शून्य परिणामी दुर्घटना का रिकार्ड बनाए रखा और सुरक्षा शील्ड बरकरार रखी। पटरियों के नवीनीकरण, पुलों के पुनर्गर्डरीकरण, 183 किलोमीटर क्षेत्र में 110 किलोमीटर प्रतिघंटा की सेक्शनल गति, प्लासी और बहरामपुर कोर्ट में इलेक्ट्रानिक इंटरलाकिंग तथा पारंपरिक मेमू में कवच के पहले चरण का एकीकरण जैसे कार्य किए गए।

42 स्टेशनों पर स्वचालित अग्नि चेतावनी प्रणाली लगाई गई है। सिग्नल पार करने की घटनाओं को रोकने के लिए वर्चुअल रोड लर्निंग सिमुलेटर भी लगाया गया है। यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए निर्भया पहल के तहत 127 स्टेशनों पर पैनिक बटन सहित सीसीटीवी प्रणाली स्थापित की गई। सियालदह मंडल के रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने आपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत 110 बच्चों को बचाया, आपरेशन अमानत के तहत 491 खोए हुए बैग बरामद किए और आपरेशन नार्को के तहत 2.15 करोड़ रुपये मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए।

मंडल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अतिक्रमित रेलवे भूमि को भी मुक्त कराया गया डीआरएम ने दावा किया कि आपरेशन भूमि के तहत मंडल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अतिक्रमित रेलवे भूमि को भी मुक्त कराया गया। कर्मचारी कल्याण के क्षेत्र में पांच हजार से अधिक पदोन्नतियां दी गईं। शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए ई-नियम बाट और समाधान जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित पोर्टल शुरू किए गए। बीआर सिंह अस्पताल में 75 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक मेट्रो ब्लाक को मंजूरी दी गई है।

पर्यावरण संरक्षण के साथ मंडल ने पूर्व रेलवे की 30 मिनट स्वच्छता चुनौती में भी बेहतर प्रदर्शन किया। मंडल के खिलाड़ियों ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय और स्वर्ण पदक जीतकर गौरव बढ़ाया। समारोह के समापन पर राजीव सक्सेना ने अधिकारियों, कर्मचारियों तथा पूर्व रेलवे महिला कल्याण संगठन की सियालदह शाखा के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया।