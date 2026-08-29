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बंगाल में रेल दुर्घटना से निपटने की तैयारी, कांकिनारा स्टेशन पर सफल मॉक ड्रिल

By Jagran News Edited By: Deepak Gupta
Updated: Sat, 29 Aug 2026 10:38 PM (IST)

सियालदह मंडल ने कांकिनारा स्टेशन पर रेल दुर्घटना से निपटने के लिए एक पूर्ण पैमाने का मॉक ड्रिल आयोजित किया।

सियालदह मंडल का पूर्ण पैमाने पर मॉक ड्रिल आयोजित।

सियालदह मंडल का पूर्ण पैमाने पर मॉक ड्रिल आयोजित।

HighLights

  1. कांकिनारा स्टेशन पर रेल दुर्घटना का मॉक ड्रिल आयोजित।

  2. एनडीआरएफ सहित कई एजेंसियों ने बचाव अभ्यास किया।

  3. आधुनिक उपकरणों से 20 डमी यात्रियों को बचाया गया।

जागरण संवाददाता, कोलकाता। आपदा प्रबंधन की तैयारियों को मजबूत करने और रेल दुर्घटना की स्थिति में त्वरित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पूर्व रेलवे के सियालदह मंडल ने उत्तर 24 परगना जिले के कांकिनारा स्टेशन पर पूर्ण पैमाने का मॉक ड्रिल आयोजित किया।

शुक्रवार को आयोजित इस अभ्यास में रेलवे के साथ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस, सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन और मेडिकल टीमों ने हिस्सा लिया।

मॉक ड्रिल में सियालदह- लालगोला पैसेंजर ट्रेन संख्या 00351 के कांकिनारा स्टेशन की प्लेटफार्म संख्या 1 पर पहुंचने के बाद दुर्घटना का काल्पनिक परिदृश्य तैयार किया गया।

Full-scale mock drill

अभ्यास के अनुसार, स्टेशन मास्टर प्वाइंट को सुरक्षित नहीं कर पाया। इसी दौरान दूसरी ट्रेन ने सिग्नल की अनदेखी करते हुए 'डेंजर' स्थिति में सिग्नल पार कर लिया और लाइन संख्या 1 पर खड़ी यात्री ट्रेन से टकराने की स्थिति उत्पन्न हुई।

काल्पनिक दुर्घटना में एक कोच पटरी से उतर गया, जबकि दूसरा पलट गया। क्षतिग्रस्त कोचों में यात्रियों के फंसे होने का दृश्य तैयार किया गया। बचाव दलों ने आधुनिक उपकरणों की मदद से कोच की क्षतिग्रस्त संरचना को काटकर सुरक्षित रास्ता बनाया और कुल 20 डमी यात्रियों को बाहर निकाला। उन्हें तत्काल चिकित्सकीय सहायता भी उपलब्ध कराई गई।

अभ्यास में काल्पनिक तौर पर एक व्यक्ति की मृत्यु, पांच गंभीर रूप से घायल और सात मामूली रूप से घायल दर्शाए गए। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को आगे के उपचार के लिए नैहाटी, जगद्दल स्टेट जनरल अस्पताल और बीएन बोस अस्पताल भेजने की प्रक्रिया का भी अभ्यास किया गया।

बचाव अभियान में आधुनिक उपकरणों का हुआ इस्तेमाल

बचाव अभियान में हाई-कैपेसिटी कटर, सेपरेटर और प्लाज्मा कटिंग टूल्स समेत विभिन्न आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। इसका उद्देश्य वास्तविक दुर्घटना जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बचावकर्मियों की क्षमता और तैयारियों का परीक्षण करना था।

Full-scale mock drill

मॉक ड्रिल शाम पांच बजे शुरू हुआ। इसमें बचाव, यात्रियों की निकासी, चिकित्सा सहायता और दुर्घटनास्थल के पुनर्स्थापन की विभिन्न प्रक्रियाओं का अभ्यास किया गया। शाम 6:26 बजे आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में घोषित किया गया। इसके बाद घटनास्थल का पूर्ण पुनर्स्थापन कर अभ्यास को औपचारिक रूप से समाप्त किया गया।

अभियान में करीब 35 एनडीआरएफ कर्मी, मंडलीय आपदा बचाव दल के सदस्य, 23 सिविल डिफेन्स कर्मी और 8 फायर ब्रिगेड कर्मी शामिल हुए। इनके अलावा 7 डॉक्टर, 36 पैरामेडिकल स्टाफ, सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन के 29 सदस्य, 31 स्काउट्स एवं गाइड्स तथा 75 आरपीएफ कर्मियों ने भी सक्रिय भूमिका निभाई।

डीआरएम राजीव सक्सेना के नेतृत्व में आयोजित हुआ अभ्यास

सियालदह के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) राजीव सक्सेना के नेतृत्व में आयोजित इस अभ्यास की निगरानी वरिष्ठ मंडलीय सुरक्षा अधिकारी सुजीत कुमार सिन्हा समेत अन्य अधिकारियों ने की।

Full-scale mock drill

राजीव सक्सेना ने कहा कि पूर्ण पैमाने के ऐसे अभ्यास रेलवे की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन तैयारियों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इससे कर्मचारियों को आकस्मिक परिस्थितियों के लिए तैयार रहने में मदद मिलती है।

साथ ही वास्तविक आपात स्थिति में बचाव, निकासी, चिकित्सा सहायता और पुनर्स्थापन कार्यों को समयबद्ध एवं प्रभावी तरीके से संचालित करने के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय मजबूत होता है। अभ्यास के दौरान आपदा की स्थिति में अपनाई जाने वाली मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का भी व्यावहारिक परीक्षण और मूल्यांकन किया गया।