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बंगाल: आगामी त्योहारी सीजन के लिए सियालदह मंडल की तैयारियां तेज, स्टेशनों पर बढ़ेंगी यात्री सुविधाएं

By Digital Desk Edited By: Shubham Kumar
Updated: Sat, 29 Aug 2026 11:59 PM (IST)

सियालदह मंडल ने आगामी त्योहारी सीजन में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं।

डीआरएम ने की उच्चस्तरीय बैठक।

डीआरएम ने की उच्चस्तरीय बैठक।

जागरण संवाददाता, कोलकाता। आगामी त्योहारी सीजन में यात्रियों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए सियालदह मंडल ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में सियालदह के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) राजीव सक्सेना की अध्यक्षता में गुरुवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई उच्चस्तरीय बैठक में स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन, टिकटिंग, यात्री सुविधाओं और आपातकालीन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की गई।

बैठक में संबंधित शाखा अधिकारियों, स्टेशन अधिकारियों तथा विभिन्न स्टेशनों और यार्डों पर कार्यरत फ्रंटलाइन पर्यवेक्षकों ने भाग लिया। बैठक में स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं बढ़ाने सहित भीड़ प्रबंधन के लिए कई अहम दिशा निर्देश दिए गए।

सियालदह मंडल द्वारा एक बयान में बताया गया कि देश के व्यस्ततम सियालदह स्टेशन पर पिछले साल दुर्गापूजा के दौरान एक दिन में करीब 21 लाख यात्रियों का फुटफाल दर्ज हुआ था। इसे देखते हुए प्रमुख स्टेशनों पर प्रवेश और निकास व्यवस्था को बेहतर बनाने, प्लेटफार्म पर भीड़ नियंत्रित करने तथा पीक आवर्स में अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की योजना बनाई गई है।

पूजा अवधि में सियालदह और कोलकाता स्टेशनों के टिकट काउंटर 24 घंटे संचालित होंगे। एटीवीएम और हैंड-हेल्ड टर्मिनल मशीनों के माध्यम से मौके पर टिकट उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था रहेगी।

सियालदह के नवनिर्मित सेंट्रल गेट को मेल-एक्सप्रेस यात्रियों के लिए समर्पित प्रवेश-निकास बिंदु के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। दमदम में प्लेटफार्म 4 और 5 की ओर स्थित बुकिंग काउंटर हटाकर यात्री क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है। बैरकपुर में एफओबी के राणाघाट छोर के पास नया बुकिंग काउंटर अंतिम चरण में है, जिसे जल्द शुरू किया जाएगा।

यात्रियों की सुविधा के लिए सियालदह, बालीगंज और दमदम में आधुनिक शौचालय परिसरों की व्यवस्था की जा रही है। वहीं, विधाननगर सबवे में सुधारात्मक कार्य तथा लेवल क्रासिंग के एप्रोच रोड के उन्नयन का काम भी किया जा रहा है। दमदम के सर्कुलेटिंग एरिया को भी बेहतर बनाया जा रहा है।

भीड़ पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी निगरानी, पर्याप्त साइनेज और ट्रेन सूचना बोर्ड की व्यवस्था भी की जाएगी। आरपीएफ कर्मी कतार और यात्री आवागमन नियंत्रित करेंगे। आपातकालीन निकासी, चिकित्सा सहायता और आपदा प्रबंधन की तैयारियों की भी समीक्षा की गई है। डीआरएम ने सभी कार्य पूजा की भीड़ शुरू होने से पहले पूरा करने का निर्देश दिया।