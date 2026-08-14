'10 से 4 बजे स्कूल और 40 किमी का सफर, फिर जनगणना कब करेंगे शिक्षक?' कलकत्ता हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी
कलकत्ता हाई कोर्ट ने जनगणना कार्य में सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति पर राज्य सरकार से कड़ा रुख अपनाया है।
HighLights
कलकत्ता हाई कोर्ट ने शिक्षकों की जनगणना ड्यूटी पर सवाल उठाए।
अदालत ने स्कूल के पठन-पाठन में बाधा पर चिंता जताई।
राज्य सरकार को अगली सुनवाई में अपना आधिकारिक रुख स्पष्ट करना होगा।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। राज्य शिक्षा विभाग द्वारा जनगणना (सेंसस 2027) के काम में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को नियुक्त करने के निर्देश के खिलाफ दायर मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है।
शुक्रवार को न्यायमूर्ति कृष्णा राव की बेंच में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर तीखे सवाल खड़े किए।
न्यायाधीश ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि जो शिक्षक रोजाना चालीस किलोमीटर दूर से स्कूल पहुंचते हैं और शनिवार को भी कक्षाएं लेते हैं, वे सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक स्कूल चलाने के बाद जनगणना का कठिन काम कैसे पूरा कर पाएंगे।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने मांगा जवाब
अदालत ने दो टूक पूछा कि क्या शिक्षकों की नियुक्ति से पहले उनके बायोडाटा और कार्यस्थलों की दूरी का कोई आकलन नहीं किया गया।
सुनवाई के दौरान राज्य के वकील ने दलील दी कि जनगणना एक अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है जो देश भर में हो रहा है। इस पर न्यायमूर्ति राव ने व्यवस्था में सुधार का सुझाव देते हुए कहा कि थोक के भाव शिक्षकों को इस काम में झोंकने के बजाय रोटेशन के आधार पर चार-पांच शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जानी चाहिए ताकि स्कूलों की सामान्य पठन-पाठन व्यवस्था बाधित न हो।
अदालत ने यह भी संज्ञान लिया कि शिक्षकों की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि वे प्रशासनिक रूप से 'आन ड्यूटी' माने जाने पर काम करने के लिए तैयार हैं।
मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को तय की गई है, जिसमें राज्य सरकार को शिक्षकों की समस्याओं के समाधान पर अपना आधिकारिक रुख स्पष्ट करना होगा।
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