'10 से 4 बजे स्कूल और 40 किमी का सफर, फिर जनगणना कब करेंगे शिक्षक?' कलकत्ता हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। राज्य शिक्षा विभाग द्वारा जनगणना (सेंसस 2027) के काम में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को नियुक्त करने के निर्देश के खिलाफ दायर मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है।

शुक्रवार को न्यायमूर्ति कृष्णा राव की बेंच में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर तीखे सवाल खड़े किए।

न्यायाधीश ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि जो शिक्षक रोजाना चालीस किलोमीटर दूर से स्कूल पहुंचते हैं और शनिवार को भी कक्षाएं लेते हैं, वे सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक स्कूल चलाने के बाद जनगणना का कठिन काम कैसे पूरा कर पाएंगे।