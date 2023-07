Kolkata: बंगाल में प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला, कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिए जांच के निर्देश

दक्षिण 24 परगना में अब प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला सामने आया है। कलकत्ता HC ने दक्षिण 24 परगना के जिला कलेक्टर को इसकी जांच का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सही लोगों को नहीं मिल रहा है। जो लोग इस योजना के तहत नहीं आते हैं उनके नाम पर भी रुपये आवंटित किए गए हैं।

दक्षिण 24 परगना के जिला कलेक्टर को जांच कर छह सप्ताह के भीतर रिपोर्ट जिला अधिकारी को सौंपने का निर्देश।

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। बंगाल में अब प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला सामने आया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने दक्षिण 24 परगना के जिला कलेक्टर को इसकी जांच का निर्देश दिया है। उन्हें छह सप्ताह के भीतर रिपोर्ट जिला अधिकारी को सौंपने को कहा गया है। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में इसे लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कई लोगों के नाम अवैध रूप से सूची में किये गए शामिल याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सही लोगों को नहीं मिल रहा है। जो लोग इस योजना के तहत नहीं आते हैं, उनके नाम पर भी रुपये आवंटित किए गए हैं। एक व्यक्ति के कई खातों में रुपये जा रहे हैं। कई मामलों में धन आवंटित किया गया है, लेकिन रुपया नहीं पहुंचा है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि कई लोगों के नाम अवैध रूप से सूची में शामिल किए गए हैं, जिससे वास्तविक हकदार वंचित हो गए हैं। इसपर गौर करते हुए मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने दक्षिण 24 परगना के जिला कलेक्टर को शिकायत की जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले मुर्शिदाबाद की कांदी नगरपालिका की आवास योजना में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। हाई कोर्ट ने उस मामले में भी नगरपालिका से रिपोर्ट मांगी थी। बता दें कि विपक्ष की ओर से लगातार प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर धांधली के आरोप लगते रहे हैं। ममता सरकार ने आवंटित फंड का हिसाब नहीं दिया: केन्द्र भाजपा ने आरोप लगाया है कि बंगाल में प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम बदलकर बांग्ला आवास योजना कर दिया गया है। दूसरी तरफ बंगाल में सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र राज्य में चलने वाली अपनी योजनाओं को लेकर पक्षपात कर रही है। मनरेगा सहित कई केंद्रीय योजनाओं का फंड रोक दिया गया है। इसपर भाजपा का कहना है कि ममता बनर्जी की सरकार की ओर से आवंटित फंड का हिसाब नहीं दिया गया है। बंगाल में इस मद में भ्रष्टाचार के काफी आरोप मिले हैं। केंद्रीय फंड से पार्टी के कार्यकर्ताओं को लाभांवित किया जा रहा है।

