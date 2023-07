बंगाल में प्रदेश चुनाव आयोग के खिलाफ केस करेगा संग्रामी संयुक्त मंच, अवमानना और गैर-इरादतन हत्या के आरोप

केंद्रीय बलों की तैनाती नहीं करने को लेकर बंगाल सरकार के कर्मचारियों का संगठन संग्रामी संयुक्त मंच राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में अदालत की अवमानना और गैर-इरादतन हत्याओं का मुकदमा दायर करेगा। उल्लेखनीय है कि संग्रामी संयुक्त मंच की याचिका पर गौर करते हुए ही हाई कोर्ट ने मतदान के दिन प्रत्येक बूथ पर केंद्रीय बलों की तैनाती का निर्देश दिया था।

प्रदेश चुनाव आयोग के खिलाफ केस करेगा संग्रामी संयुक्त मंच

राज्य ब्यूरो, कोलकाता: पंचायत चुनाव के मतदान में प्रत्येक बूथ पर केंद्रीय बलों की तैनाती नहीं करने को लेकर बंगाल सरकार के कर्मचारियों का संगठन संग्रामी संयुक्त मंच राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में अदालत की अवमानना और गैर-इरादतन हत्याओं का मुकदमा दायर करेगा। उल्लेखनीय है कि संग्रामी संयुक्त मंच की याचिका पर गौर करते हुए ही हाई कोर्ट ने मतदान के दिन प्रत्येक बूथ पर केंद्रीय बलों की तैनाती का निर्देश दिया था लेकिन इसके बावजूद अधिकांश बूथों पर केंद्रीय बल के जवान नजर नहीं आए। संगठन का कहना है कि अगर सभी बूथों पर केंद्रीय बलों की तैनाती की गई होती तो इतनी हिंसा नहीं होती। प्राप्त जानकारी के मुताबिक केंद्रीय बलों की करीब 650 कंपनियां बंगाल पहुंची थीं। संगठन ने इसके विरुद्ध सड़क पर उतरने की भी बात कही है। मालूम हो कि मतदान वाले दिन राज्य सरकार के करीब चार लाख कर्मचारी चुनावी ड्यूटी पर थे। संगठन की ओर से उनके लिए एक हेल्पलाइन भी शुरू की गई थी, जहां वे किसी भी तरह की समस्या होने पर शिकायत कर सकते थे। संयुक्त संग्रामी मंच बकाया महंगाई भत्ता की मांग पर भी आंदोलन कर रहा है। दूसरी तरफ इस मामले के हाई कोर्ट में आने पर राज्य चुनाव आयोग को कई कड़े सवालों का सामना करना पड़ सकता है। राज्य चुनाव आयुक्त ने हालांकि हिंसा का ठीकरा केंद्रीय बलों पर फोड़ा है। उनका कहना है कि सुरक्षा का दायित्व केंद्रीय बलों पर था। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से देरी से केंद्रीय बल भेजे जाने की भी बात कही है। सिन्हा ने कहा कि आयोग की ओर से केंद्रीय बलों के लिए 22 जून को गृह मंत्रालय को पत्र लिखा गया था। कई बार याद भी दिलाया गया। इसके बावजूद इसमें विलंब किया गया। दूसरी तरफ गृह मंत्रालय ने इसके लिए आयोग को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उसके असहयोग के कारण ऐसा हुआ।

Edited By: Amit Singh