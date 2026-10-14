संदेशखाली में पूर्व TMC विधायक की कार से हादसा, ई-रिक्शा सवार दो लोगों की मौत

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में बुधवार को पूर्व तृणमूल कांग्रेस विधायक सुकुमार महाता की कार एक ई-रिक्शा से टकराने के बाद सड़क से उतरकर तालाब में जा गिरी।

हादसे में ई-रिक्शा सवार दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, दुर्घटना के समय महाता कार में मौजूद नहीं थे।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि कार पहले ई-रिक्शा से टकराई और फिर तालाब में जा गिरी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ई-रिक्शा से टक्कर के बाद कार चालक ने वाहन पर से नियंत्रण कैसे खो दिया। महाता ने दावा किया कि सड़क पर दो ई-रिक्शा आपस में रेस लगा रहे थे।

इसी दौरान टक्कर हुई, जिसके प्रभाव से कार तालाब में जा गिरी और ई-रिक्शा सड़क पर दूसरी ओर जा गिरा। पूर्व विधायक ने मृतकों के स्वजन के प्रति संवेदना जताते हुए प्रभावित परिवारों के साथ खड़े रहने की बात कही।