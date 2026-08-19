पता एक ही लेकिन किचन अलग... बंगाल की जनगणना में परिवार की पहचान करने के लिए अब रसोई बनेगी आधार

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। जनणना की प्रक्रिया में एक घर का मतलब हमेशा एक परिवार नहीं होता और पता तो बिल्कुल भी परिवार का नंबर नहीं होता। जनगणना यह मायने नहीं रखता कि कौन एक ही छत के नीचे रहता है बल्कि यह मायने रखता है कि कौन एक ही रसोई में खाना खाता है।

जब जनगणना करने वालों ने घर-घर जाकर जानकारी जुटाने का काम शुरू किया तो बंगाल के जनगणना निदेशक ने सोमवार को साफ किया कि परिवार की पहचान करने का एक आसान नियम रसोई होगा। 'एक ही पते पर कई परिवार हो सकते हैं' पश्चिम बंगाल में जनगणना कार्यों के डायरेक्टर निखिल पवन कल्याण ने कहा, "एक ही पते पर कई जनगणना परिवार हो सकते हैं। मान लीजिए तीन भाई एक ही बिल्डिंग के अलग-अलग हिस्सों में रह रहे हैं। अगर तीनों परिवार तीन अलग-अलग रसोईघरों में खाना बनाते हैं तो जनगणना में उन्हें तीन परिवार माना जाएगा, भले ही उनका पता एक ही हो। अगर वे एक ही रसोईघर और खाने का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें एक ही परिवार माना जा सकता है।"

दूसरे शब्दों में अधिकारी ने कहा कि जनगणना यह समझने के लिए दीवारों और डाक पतों से आगे देख रही है कि लोग असल में कैसे रहते हैं। डायरेक्टर ने कहा, "अगर बिना रिश्ते वाले लोग एक ही घर में रहते हैं लेकिन एक ही रसोईघर से खाना नहीं खाते हैं तो उन्हें एक परिवार नहीं माना जाता है। जैसे हॉस्टल या अनाथालय के मामले में होता है।"

'अगर गलती की है तो सुधार कर लें' अधिकारियों ने साफ किया कि अगर किसी ने गलती से एक ही घर में रहने वाले अलग-अलग परिवारों को एक ही परिवार बताया है तो वे अगले चार हफ्तों में जनगणना करने वाले कर्मचारी के घर आने पर जरूरी सुधार करवा सकते हैं। घर-घर जाकर घरों की लिस्ट बनाने का काम 14 सितंबर तक चलेगा।

अधिकारियों के अनुसार, जनगणना घर (Census house) एक ऐसी इमारत या इमारत का हिस्सा होता है जिसे एक अलग इकाई माना जाता है क्योंकि इसका सड़क, आम आंगन, सीढ़ी या इसी तरह के रास्ते से एक अलग मुख्य प्रवेश द्वार होता है।

कैसा होता है जनगणना वाला घर? एक अन्य अधिकारी ने बताया कि यह घर भरा हुआ या खाली हो सकता है और इसका इस्तेमाल रहने या रहने के अलावा किसी और मकसद के लिए किया जा सकता है। दूसरी ओर घर का मतलब वहां रहने वाले लोगों और उनके रहने-सहने के इंतजाम से है। आमतौर पर यह उन लोगों का समूह होता है जो साथ रहते हैं और एक ही रसोईघर में बना खाना खाते हैं। इसके सदस्य आपस में रिश्तेदार हो सकते हैं, गैर-रिश्तेदार हो सकते हैं या दोनों का मिला-जुला समूह हो सकता है।