ममता बनर्जी के विपक्षी गुट ऋतब्रत को झटका, सबिना यास्मीन ने पद से दिया इस्तीफा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल की पूर्व मंत्री और सुजापुर की विधायक सबिना यास्मीन ने ऋतब्रत गुट की डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस (डीटीसी) की प्रदेश महिला शाखा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपनी शारीरिक और पारिवारिक परिस्थितियों को इसकी वजह बताया है। इस संबंध में उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बिप्लब मित्र को पत्र भेजा है।

वाट्सऐप के जरिए भेजा इस्तीफा सबिना ने कहा कि महिला शाखा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाने के लिए उन्हें पूरे राज्य में दौरा करना होगा। मौजूदा शारीरिक और पारिवारिक परिस्थितियों में उनके लिए यह संभव नहीं है। ऐसे में पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने वाट्सऐप के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेजा है।