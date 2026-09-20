कोलकाता के न्यूटाउन में RSS का नया कार्यालय तैयार, 26 सितंबर को होगा उद्घाटन

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के संगठनात्मक काम का दायरा बढ़ने के साथ उत्तर कोलकाता स्थित केशव भवन छोटा पड़ने लगा है।

जगह की कमी को देखते हुए न्यूटाउन के एक्शन एरिया-2डी में संघ का नया दफ्तर तैयार किया गया है। पांच मंजिला इस भवन का उद्घाटन 26 सितंबर को आरएसएस के सरकार्यवाह (सर्वभारतीय महासचिव) दत्तात्रेय होसबोले करेंगे।

अभेदानंद रोड स्थित केशव भवन से अब तक दक्षिण बंगाल के साथ पूरे बंगाल और ओडिशा को मिलाकर पूर्व भारत क्षेत्र का काम संचालित होता था। संगठन की नियमित गतिविधियों के अलावा महत्वपूर्ण पदाधिकारी और देशभर से आने वाले वरिष्ठ नेता भी यहां ठहरते थे। इससे कार्यालयीन काम के साथ आवास की व्यवस्था में भी जगह की कमी महसूस होने लगी थी।