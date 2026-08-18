नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे ऋतब्रत बनर्जी, कलकत्ता हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने बंगाल में नेता प्रतिपक्ष के पद पर चल रहे विवाद में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है।
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राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर चल रहे विवाद पर कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ा फैसला सामने आया है। हाई कोर्ट के दो जजों की डिवीजन बेंच ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया है और इसे फिर से सिंगल बेंच के पास भेज दिया है।
इसके साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि स्पीकर के फैसले के अनुसार फिलहाल ऋतब्रत बनर्जी ही विपक्ष के नेता बने रहेंगे।
हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इनकार
अदालत ने निर्देश दिया है कि सिंगल बेंच को इस मामले का निपटारा अगले दो महीने के भीतर करना होगा। तब तक ऋतब्रत बनर्जी इस पद पर बने रहेंगे, हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि स्पीकर का निर्णय अस्थायी है और अंतिम फैसला अभी बाकी है।
यह विवाद राज्य में सरकार बनने के बाद से ही जारी है। ममतापंथी तृणमूल और तथाकथित ‘असल तृणमूल’ के बीच विपक्ष के नेता के पद को लेकर खींचतान चल रही है।
विधानसभा स्पीकर रथींद्रनाथ बोस ने संख्याबल के आधार पर ऋतब्रत बनर्जी को मान्यता दी थी, जिसके बाद मामला अदालत तक पहुंच गया।
मामला अब सिंगल बेंच को भेजा गया
ममतापंथी तृणमूल की ओर से शोभनदेव चट्टर्जी को विपक्ष का नेता मानने की मांग की गई थी और इसी के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पीकर और ऋतब्रत गुट से कई सवाल भी किए, खासकर इस बात को लेकर कि तृणमूल से निष्कासित नेताओं को प्राथमिकता क्यों दी गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए अब इसकी सुनवाई सिंगल बेंच में होगी और संभावना जताई जा रही है कि आगे चलकर यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच सकता है। फिलहाल, दो महीने तक राजनीतिक स्थिति यथावत बनी रहेगी।