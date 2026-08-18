नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे ऋतब्रत बनर्जी, कलकत्ता हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर चल रहे विवाद पर कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ा फैसला सामने आया है। हाई कोर्ट के दो जजों की डिवीजन बेंच ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया है और इसे फिर से सिंगल बेंच के पास भेज दिया है।

इसके साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि स्पीकर के फैसले के अनुसार फिलहाल ऋतब्रत बनर्जी ही विपक्ष के नेता बने रहेंगे। हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इनकार अदालत ने निर्देश दिया है कि सिंगल बेंच को इस मामले का निपटारा अगले दो महीने के भीतर करना होगा। तब तक ऋतब्रत बनर्जी इस पद पर बने रहेंगे, हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि स्पीकर का निर्णय अस्थायी है और अंतिम फैसला अभी बाकी है।