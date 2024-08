Kolkata Doctor Case: ट्रेनी डॉक्टर की हत्या मामले में अब वकीलों का हल्लाबोल, हाईकोर्ट के सामने निकाला विरोध मार्च

कलकत्ता हाई कोर्ट के एक अन्य वकील नवनीत मिश्रा ने कहा, 'हम मांग करते हैं कि आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और सजा दी जाए। प्रशासक से हमारा अनुरोध है कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। जांच चल रही है और आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।'

Lawyers of the Calcutta High Court today was present for a mega protest rally in demand of justice for RG Kar. pic.twitter.com/tIVGXmqt42