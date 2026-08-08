आरजी कर डॉक्टर दुष्कर्म-हत्याकांड: स्वास्थ्य विभाग करेगा नई जांच, CBI की पड़ताल से असंतुष्ट परिवार

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बहुचर्चित आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के दो वर्ष बीत गए। आज ही यानी आठ व नौ अगस्त, 2024 की दरमियानी रात को यह जघन्य घटना हुई थी।

शनिवार को अब राज्य का स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर एक पृथक जांच शुरू करने की बात कही है। स्वास्थ्य मंत्री शारद्वत मुखर्जी ने शनिवार को इसकी घोषणा करते हुए स्पष्ट किया कि इस समानांतर जांच के जो भी परिणाम सामने आएंगे, उन्हें सीबीआई के साथ साझा किया जाएगा।

घटना की बरसी से ठीक पहले आए इस फैसले के तहत, उस मनहूस रात अस्पताल के आपातकालीन विभाग में मौजूद रहे लोगों, चिकित्सा कर्मियों और मृतका के प्राध्यापकों को समन भेजकर पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा, अस्पताल के बुनियादी ढांचे में मौजूद खामियों और उन्हें दूर करने के लिए उठाए गए कदमों की भी समीक्षा की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि 2024 की आठ व नौ अगस्त की रात को इस वीभत्स घटना को अंजाम दिया गया था। मामले की शुरुआत में कोलकाता पुलिस ने मुख्य दोषी संजय राय को गिरफ्तार किया था। बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर जांच सीबीआई को सौंपी गई, जिसके बाद सियालदह अदालत ने संजय राय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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हालांकि, मृतका का परिवार और उच्च न्यायालय दोनों ही केंद्रीय एजेंसी की जांच से संतुष्ट नहीं दिखे। हाल ही में अदालत ने माना कि सीबीआई की नई विशेष जांच दल (एसआईटी) पुरानी जांच से प्रभावित प्रतीत हो रही है। सुनवाई के दौरान मृतका के परिवार ने मांग की है कि घटना की रात मृतका के साथ रात्रि में खाना खाने के दौरान चार जूनियर डॉक्टरों और तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष के बीच कथित संबंधों की गहराई से जांच होनी चाहिए।