आरजी कर कांड: मृतका की जल्दबाजी में अंत्येष्टि की जांच शुरू, पूर्व TMC विधायक समेत तीन के विरुद्ध मामला दर्ज

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में दुष्कर्म व हत्या की शिकार हुई चिकित्सक की जल्दबाजी में अंत्येष्टि मामले की मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निर्देश पर जांच शुरू हो गई है। मृतका के पिता ने पूर्व तृणमूल कांग्रेस विधायक निर्मल घोष, पानीहाटी नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष सोमनाथ दे व पूर्व पार्षद संजीव मुखोपाध्याय के विरुद्ध खड़दह थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

आरोप है कि मृतका का शव पोस्टमार्टम के बाद सीधे पानीहाटी श्मशान ले जाया गया और माता-पिता को पूरी जानकारी दिए बिना जल्दबाजी में अंत्येष्टि कर दी गई। मृतका के माता-पिता ने शुरू से ही इसपर सवाल उठाते रहे हैं।

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि श्मशान में उस दिन वास्तव में क्या हुआ था। किन परिस्थितियों में और किसके दबाव में अंत्येष्टि कराई गई। यह भी जांच का विषय है कि कहीं साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से तो शव को जल्दबाजी में नहीं जलाया गया।

पूर्व विधायक निर्मल घोष की भूमिका पर विशेष रूप से सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि उनकी निगरानी में अंत्येष्टि कराई गई। इस बीच प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से निर्मल घोष लापता हैं। घर पर ताला लगा है। पानीहाटी श्मशान के प्रभारी ने शव की अंत्येष्टि में किसी तरह की अनियमितता से इनकार किया है।

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चिकित्सक के स्नातकोत्तर प्रवेश की फिर से जांच शुरू आरजी कर कांड के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था में ‘थ्रेट कल्चर’ को लेकर विवादों में रहे चिकित्सक अभिक दे के सेवा कोटे से स्नातकोत्तर प्रवेश की फिर से जांच शुरू की गई है। छह महीने पहले अभिक को इसी मामले में क्लीन चिट देने वाले स्वास्थ्य शिक्षा निदेशक इंद्रजीत साहा ने ही अब उनके खिलाफ जांच समिति गठित की है।