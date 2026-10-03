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आरजी कर कांड: मृतका की मां बोलीं, अब होगा न्याय

By Jagran News Edited By: Deepak Gupta
Published: Sat, 03 Oct 2026 08:06 PM (IST)

आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म व हत्या मामले की सीबीआई जांच से मृतका की मां रत्ना देबनाथ ने संतोष जताया है।

आरजी कर मे​डिकल कॉलेज एवं अस्पताल।

आरजी कर मे​डिकल कॉलेज एवं अस्पताल।

HighLights

  1. आरजी कर मामले की सीबीआई जांच से मां रत्ना देबनाथ संतुष्ट।

  2. बेटी के जल्द अंतिम संस्कार की जांच भी सीबीआई को सौंपी गई।

  3. भाजपा विधायक रत्ना देबनाथ को अब न्याय मिलने की उम्मीद।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला चिकित्सक से दुष्कर्म व हत्या की घटना के बाद उसके शव के जल्दबाजी में अंतिम संस्कार के आरोपों की जांच सीबीआई को सौंपे पर जाने पर मृतका की मां रत्ना देबनाथ ने संतोष जताया है।

रत्ना, जो उत्तर 24 परगना जिले के पानिहाटी क्षेत्र से भाजपा विधायक भी हैं, ने कहा कि अब उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद है। उन्होंने आगे कहा कि शव के अंतिम संस्कार से जुड़ा मामला आरजी कर अस्पताल में हुई दुष्कर्म व हत्या की मुख्य घटना से अलग है। इस मामले को लेकर अलग प्राथमिकी दर्ज हुई है।

पहले शिकायत के बावजूद मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। बार-बार कहने के बावजूद सीबीआई की पहले की टीम ने इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया था। मामले में तीन पुलिस अधिकारियों को निलंबित किए जाने के बाद बेटी के जल्द अंतिम संस्कार से जुड़े आरोपों की जांच शुरू हुई और इसके बाद मामला सीबीआई को सौंपा गया।

रत्ना ने पानिहाटी के पूर्व तृणमूल विधायक निर्मल घोष, नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन सोमनाथ दे समेत चार लोगों पर उनकी बेटी का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कराने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि वह अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए लड़ती रहेंगी।