ममता बनर्जी का साथ छोड़ेंगे पूर्व IPS राजीव कुमार? पाला बदलने की अटकलें तेज
पूर्व आइपीएस अधिकारी और राज्यसभा सांसद राजीव कुमार के दल-बदल की अटकलें तेज हो गई हैं। ...और पढ़ें
HighLights
राजीव कुमार के दल-बदल की अटकलें तेज हुई हैं।
केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल की बैठक में हुए शामिल।
ममता बनर्जी के करीबी माने जाते हैं पूर्व आइपीएस।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल की राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अत्यंत विश्वस्त माने जाने वाले पूर्व आइपीएस अधिकारी राजीव कुमार के संभावित दल-बदल को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं गर्म हो गई हैं।
हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद से ही कयासों का बाजार गर्म था, लेकिन अब केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल की एक उच्चस्तरीय बैठक में तृणमूल के बागी तेवर वाले लोकसभा सांसदों के साथ ममतापंथी तृणमूल गुट के राज्यसभा सदस्य राजीव कुमार की उपस्थिति ने इन अटकलों को और हवा दे दी है।
कभी ममता ने की थी ढाल बनकर रक्षा
साल 2019 का वह दौर राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील था, जब फरवरी महीने में चिटफंड घोटाले की जांच के सिलसिले में सीबीआइ की एक टीम ने तत्कालीन कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के आवास पर अचानक पहुंची थी।
उस समय मुख्यमंत्री होते हुए ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का खुला आरोप लगाते हुए एस्प्लेनेड में कड़ा धरना दिया था और अपने इस पुलिस अधिकारी की रक्षा के लिए केंद्र से सीधी टक्कर ली थी।
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पिछले साल अपनी पुलिस सेवा से सेवानिवृत्ति के ठीक बाद ममता बनर्जी ने उन्हें राज्यसभा भेजने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया था और कोयला मल्लिक, बाबुल सुप्रियो व मेनका गुरुस्वामी के साथ वह उच्च सदन के सांसद बने थे।
बदलती राजनीतिक परिस्थिति और अनिश्चित भविष्य
वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर भारी उथल-पुथल मची हुई है। कई पुराने नेता पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं, जबकि बागी गुटों द्वारा अलग दावेदारी पेश की जा रही है।
ऐसी नाजुक और अस्थिर परिस्थितियों के बीच, हालांकि राजीव कुमार को हाल ही में संपन्न 21 जुलाई की शहीद दिवस की रैली के मंच पर देखा गया था, परंतु बीते बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल द्वारा बुलाई गई बंगाल के सांसदों की बैठक में उनकी मौजूदगी ने सबको चौंका दिया।
इस बैठक के दौरान तृणमूल से निष्कासन की चर्चाओं के बीच एनसीपीआइ सांसद काकोसी घोष दस्तीदार के साथ उनकी करीबी बातचीत और वायरल तस्वीरें अब उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रही हैं।
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