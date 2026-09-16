पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत आज हर क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा, बंगाल में बोले राजनाथ सिंह

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज हर क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक दृष्टि, जिसे उन्होंने ‘मोदिनॉमिक्स’ नाम दिया, भारत की तेज आर्थिक वृद्धि की नींव रखी है और देश उनके नेतृत्व में विकास और सुशासन के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रहा है।

कोलकाता में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास गाथा ऐसे परिवेशी तंत्र से आगे बढ़ी जिसने जिसने देश की बौद्धिक क्षमता और मानव संसाधन को अपनी पूरी क्षमता का लाभ उठाने में सक्षम बनाया।

सिंह भाजपा के महीने भर चलने वाले 'सेवा से संकल्प' अभियान के सिलसिले में कोलकाता में थे। यह अभियान प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्मदिन और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में उनके 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देशभर में आयोजित किया जाएगा। इसके तहत विभिन्न सेवामूलक कार्य किए जाएंगे।



उन्होंने कहा कि मोदी की सेवा भावना के संदर्भ में यह अभियान महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वर्षों के दौरान उनका पद, जिम्मेदारियां और भूमिका भले ही बदल गई हों, लेकिन ‘‘स्वयं से पहले सेवा’’ के प्रति उनकी प्रतिबद्धता में कोई बदलाव नहीं आया है।

सिंह ने आगे कहा कि 2014 से पहले भी भारत के पास बौद्धिक क्षमता और मानव संसाधन दोनों थे, लेकिन वे अपनी पूरी क्षमता के अनुरूप काम नहीं कर पा रहे थे। मोदी ने ऐसा परिवेशी तंत्र तैयार किया, जहां बौद्धिक क्षमता और मानव संसाधन दोनों अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर सकते हैं।

आज 100 से अधिक देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा भारत सिंह ने कहा कि आज भारत बेहतर तरीके से विनियमित और सुशासित है। उन्होंने दावा किया कि गरीबों के कल्याण और विकास के लिए निर्धारित सरकारी धन अब बिचौलियों की जेब में नहीं जा रहा है। उन्होंने देश के बढ़ते रक्षा निर्यात पर भी प्रकाश डाला और कहा कि भारत अब 100 से अधिक देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है।

शुभेंदु अधिकारी की भी जमकर प्रशंसा की रक्षा मंत्री ने बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की भी प्रशंसा की और कहा कि राज्य में उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना हो रही है तथा देश के अन्य हिस्सों में भी इनकी चर्चा हो रही है। संवाददाता सम्मेलन के दौरान शुभेंदु भी उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने विश्वास जताया कि शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बंगाल विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य में उल्लेखनीय योगदान देगा।