बंगाल में भारी बारिश के बीच रेल मंत्री ने की समीक्षा, जलभराव वाले हिस्सों पर खास नजर रखने के निर्देश

जागरण संवाददाता, कोलकाता। बंगाल सहित पूर्वी तटीय क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के मद्देनजर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बारिश की स्थिति और रेल परिचालन की समीक्षा की।

इस दौरान उन्होंने कोलकाता में दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक (जीएम) को जलभराव की आशंका वाले रेल खंडों पर विशेष निगरानी रखने और ट्रेनों का परिचालन सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए। पूरी सतर्कता बरतने का निर्देश कोलकाता में दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय की ओर एक बयान में कहा गया है कि रेल मंत्री ने अधिकारियों को बारिश के कारण रेल परिचालन पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों को लेकर पूरी सतर्कता बरतने को कहा।