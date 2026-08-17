बंगाल में भारी बारिश के बीच रेल मंत्री ने की समीक्षा, जलभराव वाले हिस्सों पर खास नजर रखने के निर्देश
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बंगाल सहित पूर्वी तटीय क्षेत्र में भारी बारिश के मद्देनजर रेलवे अधिकारियों के साथ समीक्षा की।
HighLights
रेल मंत्री ने बंगाल में बारिश की स्थिति की समीक्षा की।
जलभराव वाले रेल खंडों पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए।
संवेदनशील खंडों में अतिरिक्त संसाधन लगाने पर जोर दिया।
जागरण संवाददाता, कोलकाता। बंगाल सहित पूर्वी तटीय क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के मद्देनजर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बारिश की स्थिति और रेल परिचालन की समीक्षा की।
इस दौरान उन्होंने कोलकाता में दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक (जीएम) को जलभराव की आशंका वाले रेल खंडों पर विशेष निगरानी रखने और ट्रेनों का परिचालन सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए।
पूरी सतर्कता बरतने का निर्देश
कोलकाता में दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय की ओर एक बयान में कहा गया है कि रेल मंत्री ने अधिकारियों को बारिश के कारण रेल परिचालन पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों को लेकर पूरी सतर्कता बरतने को कहा।
उन्होंने जलभराव की आशंका वाले हिस्सों की लगातार निगरानी करने तथा आवश्यकता पड़ने पर तत्काल आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए, ताकि यात्रियों को परेशानी न हो और ट्रेनों का परिचालन सुरक्षित तरीके से जारी रहे।
संवेदनशील खंडों में अतिरिक्त संसाधन लगाने पर जोर
रेल मंत्री ने दक्षिण पूर्व रेलवे के रूपसा- बारीपदा- बांगरीपोसी तथा राउरकेला- बोंडामुंडा जैसे महत्वपूर्ण रेल खंडों में अतिरिक्त संसाधनों की तैनाती पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान इन क्षेत्रों में रेलवे कर्मचारियों और आवश्यक संसाधनों को पर्याप्त रूप से उपलब्ध रखा जाए, जिससे किसी भी स्थिति से तत्काल निपटा जा सके।
रेल मंत्री ने निर्बाध और सुरक्षित ट्रेन परिचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया।
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