लॉकेट चटर्जी को पुलिस ने बीडीओ कार्यालय में प्रवेश करने से रोका, सुवेंदु बोले- बंगाल में चल रहा जंगलराज

नई दिल्ली, एएनआई। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले सियासी घमासान काफी तेज हो गया है। हुगली से भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी को पुलिस ने पंचायत चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार द्वारा नामांकन दाखिल करने के दौरान पंडुआ में बीडीओ कार्यालय में प्रवेश करने से रोक दिया।

#WATCH | BJP MP from Hooghly, Locket Chatterjee stopped by the police from entering the BDO office in Pandua during nomination filing by a BJP candidate for Panchayat polls #WestBengal pic.twitter.com/l9tB8jCSeY