केरल स्टोरी देखने पहुंचे दर्शकों को पुलिस ने हॉल से निकाला बाहर, अमित मालवीय ने इंटरनेट पर शेयर किया Video

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। लव जिहाद के जरिए हिंदू लड़कियों को फंसा कर उनका धर्म बदलने और बाद में उन पर बर्बर अत्याचार करने की पटकथा पर बनी फिल्म द केरल स्टोरी को बंगाल में प्रतिबंधित करने की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की घोषणा के एक दिन बाद ही राज्य भर के सिनेमा हाल में हंगामा और बल प्रयोग देखने को मिला है।

यहां सिनेमा हाल में पहले से टिकट बुक करने की वजह से फिल्म देखने पहुंचे दर्शकों को पुलिस ने कॉलर पकड़कर जबरदस्ती घसीटते हुए बाहर निकाला है। इसका वीडियो वायरल हुआ है जिसे भाजपा के आइटी सेल के प्रमुख और बंगाल के प्रभारी अमित मालवीय ने इंटरनेट मीडिया पर डाला है।

This was much needed. Mamata Banerjee is trampling on civil liberties and freedom of speech with impunity in West Bengal. People are getting assaulted for wanting to watch a movie. Filmmakers are being threatened and ascribed motives to. We need to move urgently to restore some… https://t.co/wvx0pjk1St pic.twitter.com/MCPWBR4KkP