बंगाल: फुटपाथ से छत तक... पार्क स्ट्रीट की 'सीता' को मिला नया घर और रोजगार

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। महानगर के पार्क स्ट्रीट के फुटपाथ पर नाती के लिए दूध गर्म करती 60 वर्षीय सीता की तस्वीर और वीडियो ने कुछ दिन पहले पूरे शहर में बहस छेड़ दी थी। अब वही सीता एक नई शुरुआत की मिसाल बन गई हैं उन्हें न सिर्फ रहने के लिए घर मिला है, बल्कि एक होटल में नौकरी भी।

घटना उस समय की है जब प्रशासन फुटपाथ अतिक्रमण हटाने के अभियान पर था। इसी दौरान सीता को फुटपाथ पर चूल्हा जलाते देख राज्य की मंत्री अग्निमित्रा पाल ने उन्हें हटने को कहा, जिसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया और तीखी आलोचना शुरू हो गई। बाद में मंत्री ने अपने व्यवहार पर खेद भी जताया।

शुभेंदु के जनता दरबार पहुंचीं थी महिला विवाद के बाद सीता मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के ‘जनता दरबार’ पहुंचीं, जहां उन्होंने अपनी स्थिति बताई। मुख्यमंत्री ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए पुनर्वास और रोजगार की व्यवस्था के निर्देश दिए। कोलकाता नगर निगम ने पहले उन्हें आश्रय केंद्र में ठहराने की पेशकश की, लेकिन वहां रहने से इनकार करने पर उनकी पसंद के इलाके में नया ठिकाना खोजा गया।