बंगाल: पैंगोलिन की खाल को नेपाल के रास्ते चीन भेजने की चल रही थी प्लानिंग, एक आरोपी गिरफ्तार
वन विभाग ने सिलीगुड़ी में पैंगोलिन की खाल की अंतरराष्ट्रीय तस्करी की बड़ी साजिश को नाकाम किया, जिसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
HighLights
वन विभाग ने पैंगोलिन की खाल तस्करी की साजिश नाकाम की।
मालबाजार निवासी विकास खलखो को पैंगोलिन खाल के साथ पकड़ा गया।
खाल को नेपाल के रास्ते चीन भेजने की योजना थी।
जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी। वन्यजीव देहांश की तस्करी की बड़ी साजिश को वन विभाग के सुकना रेंज की टीम ने नाकाम कर दिया। पैंगोलिन की खाल के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आरोपित की पहचान मालबाजार के डामडिम निवासी विकास खलखो के रूप में की गई है।
वन विभाग का प्राथमिक अनुमान है कि मामला अंतरराष्ट्रीय तस्करी से भी जुड़ा हो सकता है। जांच में सामने आया है कि पैंगोलिन की खाल को नेपाल के रास्ते चीन भेजने की योजना थी।
शनिवार को गिरफ्तार आरोपित को वन विभाग की टीम ने कर्सियांग कोर्ट में पेश किया। पूछताछ के लिए कर्सियांग की अदालत से आरोपित की छह दिनों की रिमांड मांगी गई है।
पैंगोलिन खाल की अंतरराष्ट्रीय तस्करी नाकाम
जानकारी मिली है कि वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो बॉर्डर यूनिट की टीम से मिली सूचना के आधार पर शुक्रवार रात सुकना रेंज के रेंज अधिकारी दीपक रसाईली के नेतृत्व में वनकर्मियों ने अभियान चलाया। वन विभाग के सूत्रों के अनुसार विकास माटीगाड़ा में एशियन हाईवे-2 पर बस के इंतजार में खड़ा था।
बस पकड़कर उसकी योजना भारत-नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा पानीटंकी की ओर जाने की थी। प्राथमिक पूछताछ में सामने आया है कि नेपाल की ओर से एक व्यक्ति पानीटंकी आने वाला था।
विकास उसे पैंगोलिन की खाल देने वाला था। इसके बाद वह व्यक्ति नेपाल के रास्ते इसे चीन में तस्करी करने वाला था, जहां इसका इस्तेमाल महंगी औषधियां बनाने में किए जाने की आशंका है।
बस पकड़ने से पहले ही वन विभाग की टीम ने उसे दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके पास मौजूद एक बैग से पैंगोलिन की खाल बरामद की गई। इस मामले में और कौन-कौन लोग शामिल हैं, वन विभाग की टीम इसकी जांच में जुट गई है।