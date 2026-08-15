बंगाल: पैंगोलिन की खाल को नेपाल के रास्ते चीन भेजने की चल रही थी प्लानिंग, एक आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी। वन्यजीव देहांश की तस्करी की बड़ी साजिश को वन विभाग के सुकना रेंज की टीम ने नाकाम कर दिया। पैंगोलिन की खाल के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आरोपित की पहचान मालबाजार के डामडिम निवासी विकास खलखो के रूप में की गई है।

वन विभाग का प्राथमिक अनुमान है कि मामला अंतरराष्ट्रीय तस्करी से भी जुड़ा हो सकता है। जांच में सामने आया है कि पैंगोलिन की खाल को नेपाल के रास्ते चीन भेजने की योजना थी। शनिवार को गिरफ्तार आरोपित को वन विभाग की टीम ने कर्सियांग कोर्ट में पेश किया। पूछताछ के लिए कर्सियांग की अदालत से आरोपित की छह दिनों की रिमांड मांगी गई है। पैंगोलिन खाल की अंतरराष्ट्रीय तस्करी नाकाम जानकारी मिली है कि वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो बॉर्डर यूनिट की टीम से मिली सूचना के आधार पर शुक्रवार रात सुकना रेंज के रेंज अधिकारी दीपक रसाईली के नेतृत्व में वनकर्मियों ने अभियान चलाया। वन विभाग के सूत्रों के अनुसार विकास माटीगाड़ा में एशियन हाईवे-2 पर बस के इंतजार में खड़ा था।