पंचायत चुनाव : पत्नी की हार पर टीएमसी कार्यकर्ता ने की भाजपा समर्थक पिता की हत्या, बहू गिरफ्तार; बेटा हुआ फरार

मालदा, जागरण संवाददाता। बंगाल में पंचायत चुनाव सम्पन्न होने के बाद भी हिंसा कम होने का नाम नहीं ले रही है। मालदा जिले के कन्यादिघी गांव में बहू-बेटे पर भाजपा कार्यकर्ता की हत्या कर शव को लटकाने का आरोप लगा है। कारण बहू का तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर पंचायत हारना और भाजपा उम्मीदवार का जीतना है। पुलिस ने बहू को किया गिरफ्तार हार के कारण बहू-बेटे भाजपा कार्यकर्ता बुड़ान मुर्मु (60) को लगातार प्रताड़ना दे रहे थे। मामले में प्राथमिकी दर्ज होने पर पुलिस ने बहू को गिरफ्तार कर लिया है, बेटा फरार है। ग्रामीणों का कहना है कि बुड़ान निष्ठावान भाजपा कार्यकर्ता थे। उनके बेटे बिप्लब मुर्मु की पत्नी शर्मिला तृणमूल ग्राम पंचायत उम्मीदवार थीं। ग्रामीणों ने की शिकायत भाजपा उम्मीदवार जयंती मुर्मु से वह 56 वोटों से चुनाव हार गईं। इसके बाद से बुड़ान को घर और बाहर से लगातार धमकियां मिल रही थीं। रविवार को घर के कमरे में उनका शव पंखे से लटका हुआ मिला। ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने पराजित तृणमूल उम्मीदवार व मरने वाले बुड़ान की बहू शर्मिला को गिरफ्तार कर लिया। घटना के विरोध में सोमवार को लोगों ने विरोध-प्रदर्शन किया। भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने हाथ में झाडू़ लेकर थाने के सामने प्रदर्शन किया। बामनगोला के नालागोला पुलिस चौकी के पास भाजपा समर्थकों ने तोड़फोड़ भी की। घटना के बाद केंद्रीय सुरक्षा बल की टीम इलाके में तैनात है। सांसद ने कहा- पुलिस को पता था कि भाजपा कार्यकर्ता की हत्या होगी भाजपा कार्यकर्ता बुड़ान मुर्मु की हत्या पर भाजपा सांसद खगेन मुर्मु ने विस्फोटक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी हत्या होने वाली थी, यह पुलिस को मालूम था, लेकिन उसने कोई कदम नहीं उठाया। सोमवार को पत्रकारों से सांसद ने कहा कि बुड़ान को आशंका थी कि उसकी हत्या हो सकती है। इसलिए उसने पुलिस को पहले से ही जानकारी दी थी। एसपी ने प्रदीप कुमार यादव ने कहा कि जमीन विवाद के कारण हत्या हुई, मृतक के शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। पुलिस जांच कर रही है।

