पंचायत चुनाव : चुनाव प्रचार करने पहुंचे तृणमूल विधायक को लोगों ने कीचड़ भरी सड़क पर चलवाया

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। पंचायत चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रहे सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सांसद-विधायकों को लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। पहले पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने निकलीं बीरभूम से तृणमूल सांसद शताब्दी राय को आम लोगों ने रोककर रोष जताया था और उनके सामने अपनी विभिन्न शिकायतें रखी थीं। क्या कहना है स्थानीय लोगों का? अब पूर्व बद्र्धमान जिले के भातार से तृणमूल विधायक मानगोविंद अधिकारी को स्थानीय लोगों ने कीचड़ भरी सड़क पर चलवाया। मानगोविंद नित्यानंदपुर ग्राम पंचायत की पंचायत समिति के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार के लिए निकले थे। स्थानीय लोगों ने उनसे कहा कि वोट देने के बाद भी सड़क क्यों नहीं तैयार की जा रही है? उन्होंने कीचड़ भरी एक टूटी-फूटी सड़क पर विधायक से चलने को कहा ताकि उन्हें पता चल सके कि वे लोग रोजाना कितनी परेशानियों से गुजरते हैं। लोग साहस करके अब आवाज उठा रहे हैं : सुवेंदु अधिकारी लोगों ने कहा कि 2011 के बाद से इलाके में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। विधायक ने कहा कि उन्हें किसी ने जोर-जबर्दस्ती कीचड़ में चलने को नहीं कहा था। उन्होंने अपनी मर्जी से ऐसा किया। दूसरी तरफ इस घटना पर भाजपा विधायक व बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि लोग साहस करके अब आवाज उठा रहे हैं। यह इसी का प्रमाण है।

