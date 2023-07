Panchayat Elections : चुनाव जीतने के बाद भी प्रमाणपत्र नहीं मिलने पर भाजपा प्रत्याशी ने BDO से की शिकायत

घटना की शिकायत उन्होंने फरक्का बीडीओ से लिखित तौर पर कर दी है। इस घटना को लेकर मुर्शिदाबाद के भाजपा विधायक गौरीशंकर घोष ने कहा कि कुछ जगहों पर जहां तृणमूल जीत नहीं सकी वहां भी बीडीओ के साथ मतपत्र लूटकर जीत हासिल की है। दरअसल विभिन्न बूथों पर हुए मतदान के नतीजों को देखने के बाद राज्य विधानसभा के विपक्षी नेता सुवेंदु अधिकारी ने भी यही शिकायत की थी।

भाजपा प्रत्याशी ने जब जीत का प्रमाणपत्र मांगा तो पता चला टीएमसी उम्मीदवार जीत गईं

HighLights भाजपा प्रत्याशी ने जब जीत का प्रमाणपत्र मांगा तो पता चला टीएमसी उम्मीदवार जीत गईं राज्य विधानसभा के विपक्षी नेता सुवेंदु अधिकारी ने भी की थी यही शिकायत

कोलकाता, राज्य ब्यूरो।‌ मुर्शिदाबाद के फरक्का में पंचायत चुनाव जीतने के बाद भी प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर भाजपा प्रत्याशी ने बीडीओ से शिकायत की है। मुर्शिदाबाद के फरक्का ब्लाक के नयनसुख ग्राम पंचायत के बूथ नंबर 122 की विजयी भाजपा उम्मीदवार माधवी मंडल यह शिकायत लेकर बीडीओ के पास पहुंचीं। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी विजेता के रूप दूसरा नाम भाजपा उम्मीदवार के पति ने दावा किया कि मतगणना के दिन उनकी पत्नी 96 वोटों से जीत गईं। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी विजेता के रूप में उनका नाम है। लेकिन जब उन्होंने सर्टिफिकेट मांगा तो पता चला कि वहां तृणमूल उम्मीदवार जीत गईं हैं। भाजपा उम्मीदवार ने पूछा कि यह कैसे संभव है। घटना की बीडीओ से शिकायत इस घटना की शिकायत उन्होंने फरक्का बीडीओ से लिखित तौर पर कर दी है। इस घटना को लेकर मुर्शिदाबाद के भाजपा विधायक गौरीशंकर घोष ने कहा कि कुछ जगहों पर जहां तृणमूल जीत नहीं सकी, वहां भी बीडीओ के साथ मतपत्र लूटकर जीत हासिल की है। दरअसल विभिन्न बूथों पर हुए मतदान के नतीजों को देखने के बाद राज्य विधानसभा के विपक्षी नेता सुवेंदु अधिकारी ने भी यही शिकायत की थी। तृणमूल सांसद खलीलुर रहमान ने किया कटाक्ष वहीं भाजपा उम्मीदवार की शिकायत को लेकर तृणमूल सांसद खलीलुर रहमान ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर कोई तकनीकी गलती है तो प्रशासन इस पर गौर करेगा। मतपत्र आरक्षित हैं। अगर कोई चाहे तो इसकी दोबारा गिनती की जा सकती है। हालांकि, इस पर बीडीओ का कोई जवाब नहीं आया है।

