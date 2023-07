पंचायत चुनाव: हिंसा को लेकर अधीर रंजन चौधरी का ममता पर निशाना, बोले- जीतने के लिए अपनाए तरह-तरह के हथकंडे

बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि पंचायत व्यवस्था में तृणमूल ने इतना भ्रष्टाचार फैला रखा है कि चुनाव जीतने वाले उसके प्रत्याशी को पांच साल तक कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती इसलिए उन लोगों की यही कोशिश होती है कि किसी भी तरीके से चुनाव जिता जाए। यही कारण है कि चुनाव जीतने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं।

अधीर रंजन चौधरी का ममता पर निशाना

राज्य ब्यूरो, कोलकाता: बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने पंचायत चुनाव में हुई भारी हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा-'ममता बनर्जी जब दिल्ली जाती हैं तो साधु बन जाती हैं और जैसे ही कोलकाता लौटती हैं तो शैतान का रूप धारण कर लेती हैं। साधु और शैतान का खेल चल रहा है। पंचायत चुनाव में जो हुआ, वह तृणमूल का रक्तचरित्र है। जिस दिन मतगणना होगी, उस दिन भी ऐसा ही माहौल होने वाला है। अधीर ने आगे कहा- 'बंगाल में जब तक सही तरीके से केंद्रीय बल नहीं आएगा, तब तक चुनाव स्वतंत्र व निष्पक्ष तरीके से हो ही नहीं सकते। मतपत्र और मत पेटी पहले ही लूट लिए जाते हैं। पुलिस और मतदान कर्मियों में भी मिलीभगत होती है। मतदान केंद्रों के सामने जान-बूझकर लंबी कतार खड़ी कर दी जाती है। पुलिस आकर डंडे बरसाती है तो लोगों को भागना पड़ता है और उसके बाद फर्जी मतदान होता है। बंगाल जैसे राज्य नगर निकाय व पंचायत चुनाव के लिए काबिल हैं ही नहीं, यहां चुनाव बंद होना चाहिए। इससे कम से कम लोगों की जानें तो बचेंगी। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा-'पंचायत व्यवस्था में तृणमूल ने इतना भ्रष्टाचार फैला रखा है कि चुनाव जीतने वाले उसके प्रत्याशी को पांच साल तक कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती इसलिए उन लोगों की यही कोशिश होती है कि किसी भी तरीके से चुनाव जिता जाए। यही कारण है कि चुनाव जीतने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं।

