बंगाल से पकड़ा गया एक और पाकिस्तानी जासूस, ISI नेटवर्क पर STF का शिकंजा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ से जुड़े होने के संदेह में गिरफ्तार राना रऊफ उर्फ वाहाब आलम के एक और सहयोगी को राज्य पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने गिरफ्तार किया है।

आरोपित की पहचान जाफर शाम उर्फ सानी के रूप में हुई है। उसे हुगली के रिसड़ा से पकड़ा गया। सानी मूल रूप से कोलकाता के तपसिया का रहने वाला है और पुलिस की धरपकड़ शुरू होने के बाद रिसड़ा में छिपकर रह रहा था। इस गिरफ्तारी के साथ मामले में पकड़े गए आरोपितों की संख्या चार हो गई है।