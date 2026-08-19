बंगाल से पकड़ा गया एक और पाकिस्तानी जासूस, ISI नेटवर्क पर STF का शिकंजा
एसटीएफ ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े राणा रऊफ के एक और सहयोगी जाफर शाम उर्फ सानी को हुगली के रिसड़ा से गिरफ्तार किया है।
HighLights
ISI जासूस राणा रऊफ का चौथा सहयोगी गिरफ्तार।
जाफर शाम उर्फ सानी हुगली के रिसड़ा से पकड़ा गया।
सानी पर राणा को संवेदनशील जानकारी में मदद का आरोप।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ से जुड़े होने के संदेह में गिरफ्तार राना रऊफ उर्फ वाहाब आलम के एक और सहयोगी को राज्य पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने गिरफ्तार किया है।
आरोपित की पहचान जाफर शाम उर्फ सानी के रूप में हुई है। उसे हुगली के रिसड़ा से पकड़ा गया। सानी मूल रूप से कोलकाता के तपसिया का रहने वाला है और पुलिस की धरपकड़ शुरू होने के बाद रिसड़ा में छिपकर रह रहा था। इस गिरफ्तारी के साथ मामले में पकड़े गए आरोपितों की संख्या चार हो गई है।
STF की बड़ी कार्रवाई
एसटीएफ के अनुसार, जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि सानी ने राना की किस तरह मदद की। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि सानी ने राना को हावड़ा के सलकिया स्थित एक फैक्ट्री में काम दिलाया था और वहां उसे अपना दोस्त बताकर परिचित कराया था।
जांचकर्ताओं को संदेह है कि भारत की संवेदनशील सूचनाएं हासिल करने के लिए राना जिस ‘सेल’ या नेटवर्क को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था, उसमें सानी की भूमिका हो सकती है।
इससे पहले एसटीएफ ने तपसिया से इमरान हुसैन को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि उसने पाकिस्तानी नागरिक राना को काठमांडू के रास्ते कोलकाता लाने और भारतीय पहचान के दस्तावेज तैयार कराने में मदद की थी।
वहीं राना के साथ तपसिया निवासी इजाज अली को भी गिरफ्तार किया गया था, जिसे उसका कथित सहयोगी बताया गया है।एसटीएफ ने 12 अगस्त को उत्तर 24 परगना के हाबड़ा से राना उर्फ वाहाब आलम को गिरफ्तार किया था।
जांच एजेंसी के अनुसार, वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ के लिए काम कर रहा था और उसे भारतीय सेना तथा बीएसएफ की गतिविधियों से जुड़ी संवेदनशील जानकारी जुटाने का काम सौंपा गया था।
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