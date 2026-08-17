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कूचबिहार से एक और संदिग्ध पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार, खुफिया सूचना के आधार पर दबोचा

By Digital Desk Edited By: Harsh Katare
Updated: Mon, 17 Aug 2026 11:24 PM (IST)

कूचबिहार के दिनहाटा से एक और पाकिस्तानी जासूस मिठू रहमान को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है।

कूचबिहार में पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार

कूचबिहार में पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार

HighLights

  1. दिनहाटा से पाकिस्तानी जासूस मिठू रहमान गिरफ्तार।

  2. एसटीएफ ने खुफिया सूचना पर की कार्रवाई।

  3. भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा चिंताएं बढ़ीं।

जागरण संवाददाता, कूचबिहार: बंगाल में कूचबिहार जिले के दिनहाटा इलाके से एक और पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया गया है। राज्य की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने उसे दिनहाटा-दो ब्लाक के दिघलटरी इलाके से पकड़ा। उसका नाम मिठू रहमान (35) है।

पुलिस ने बताया कि उसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ का एजेंट होने के संदेह में गिरफ्तार किया गया है।

इससे पहले शुक्रवार की रात को दिनहाटा-दो ब्लाक के ही साहेबगंज और नयारहाट से सटे सीमावर्ती इलाकों में विशेष अभियान चलाकर पाकिस्तानी जासूस होने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनके नाम रशिदुल हक, नसीरुद्दीन और सैफुल हैं। इन लोगों से पूछताछ के आधार पर चौथे आरोपित की गिरफ्तारी हुई है।

इस तरह से चार पाकिस्तानी जासूसों की गिरफ्तारी से भारत-बांग्लादेश सीमावर्ती इलाके में सनसनी मची हुई है।

गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने आरोपित घर पर छापेमारी की। प्रारंभिक पूछताछ और उसके डिजिटल उपकरणों की जांच के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके फोन की जांच की गई तो साफ हो गया कि वह नियमित रूप से पाकिस्तान बात कर रहा था।

सोमवार को आरोपित मिठू रहमान को दिनहाटा अदालत में पेश किया गया। उसके खिलाफ नकली नोटों की तस्करी का भी आरोप है।

सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवाल

भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थिति कूचबिहार जिले का दिनहाटा क्षेत्र को लंबे समय से संवेदनशील माना जाता रहा है। इससे पहले भी आसपास के क्षेत्रों में एनआइए और एसटीएफ के अभियानों में आइएसआइ एजेंटों की गिरफ्तारी हुई है। एक के बाद एक ऐसे देश विरोधी मामलों में स्थानीय युवकों के नाम जुड़ने से आम लोगों के मन में गहरी चिंता है। सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।