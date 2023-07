कोलकाता समेत पूरे बंगाल में अप्रैल से अब तक 8.28 लाख फर्जी सिम कार्ड का पता चला है। जांच में यह भी पता चला है कि बंगाल की कुछ दुकानों से एक ही व्यक्ति की अलग-अलग तस्वीरें लेकर 1000 से ज्यादा सिम कार्ड आवंटित किए गए हैं। अब तक गलत तरीके से सिम कार्ड खरीदने व बेचने वाले 53 लोगों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज किए गए हैं।

बंगाल में 8.28 लाख फर्जी सिम कार्ड का चला पता। फाइल फोटो।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कोलकाता समेत पूरे बंगाल में अप्रैल से अब तक 8.28 लाख फर्जी सिम कार्ड का पता चला है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय के पश्चिम बंगाल लाइसेंस सर्विस एरिया के निदेशक अरूप दास ने बताया कि फर्जी मोबाइल कनेक्शन का पता लगाने के लिए 2022 में सभी ग्राहकों के पहचान प्रमाणपत्र व स्कैन की हुई तस्वीर सेंट्रल डेटाबेस को भेजने को कहा गया था। उसी में यह तथ्य सामने आया है। उन सभी मोबाइल कनेक्शन को निष्क्रिय किया जा रहा है। एक ही व्यक्ति के नाम पर जारी किए गए 1,000 से ज्यादा सिम कार्ड जांच में यह भी पता चला है कि बंगाल की कुछ दुकानों से एक ही व्यक्ति की अलग-अलग तस्वीरें लेकर 1,000 से ज्यादा सिम कार्ड आवंटित किए गए हैं। किसी तस्वीर में व्यक्ति की मूछें हैं तो किसी में नहीं, किसी में सिर पर बाल हैं तो किसी में गंजा है। जिन विक्रेताओं ने इस तरह से सिम बेचे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 53 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ एफआईआर अब तक गलत तरीके से सिम कार्ड खरीदने व बेचने वाले 53 लोगों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज किए गए हैं। मालूम हो कि आतंकी गतिविधियों व आपराधिक कृत्यों में व्यापक तौर पर फर्जी नाम वाले सिम कार्ड का इस्तेमाल होता है।

