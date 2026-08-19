ऑनलाइन गेमिंग से परवान चढ़ा प्यार, मुर्शिदाबाद में 3 महिलाओं को लेकर भागने वाले का कैसे हुआ 'गेम ओवर'?

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। मोबाइल पर खेले जाने वाले ऑनलाइन गेमिंग के शौक ने एक परिवार की तीन महिलाओं की गृहस्थी को उजाड़ने की साजिश का पर्दाफाश कर दिया है।

ऑनलाइन गेम के जरिए हुए परिचय और प्रेम प्रसंग के जाल में फंसकर एक ही परिवार की तीन महिलाओं को घर से बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को मुर्शिदाबाद से दबोच लिया है।

पुलिस की चालाकी से फेल हुआ प्लान

पुलिस सूत्रों के अनुसार, इन महिलाओं को हावड़ा के रास्ते दक्षिण भारत ले जाने की साजिश रची गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर योजना फेल होने के कारण आरोपित बेनकाब हो गए।

यह पूरी घटना नदिया जिले के चापड़ा थाना क्षेत्र की है। आरोप है कि चापड़ा के दुर्गापुर इलाके के रहने वाले एक 19 वर्षीय युवक की ऑनलाइन गेम खेलते-खेलते स्थानीय परिवार की एक विवाहिता से जान-पहचान हुई और फिर प्यार हो गया।

इसके बाद उसी परिवार की अन्य दो महिलाओं को भी उसके दो साथियों ने अपने प्रेमजाल में फंसा लिया और तीनों महिलाओं को उनके नाबालिग बच्चों के साथ घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। एक आरोपी पकड़ा गया साजिश के तहत सभी को हावड़ा स्टेशन पहुंचना था, जहां से उन्हें ट्रेन पकड़नी थी। लेकिन ऐन वक्त पर दो युवक पीछे हट गए, जिससे 19 वर्षीय मुख्य आरोपित फंस गया। वह तीनों महिलाओं और बच्चों को लेकर वहां से सीधा मुर्शिदाबाद के लालबाग चला गया और एक गुप्त ठिकाने पर रहने लगा।