बंगाल में ISI का एक और मोहरा गिरफ्तार, जाली पहचान-पत्र के साथ STF ने पकड़ा पाकिस्तानी जासूस
एसटीएफ ने उत्तर 24 परगना के बनगांव से एक पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट राणा राउफ उर्फ वहाब को गिरफ्तार किया है, जो फर्जी पहचान-पत्र के साथ बांग्लादेश भागने ...और पढ़ें
HighLights
पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट राणा राउफ बनगांव से गिरफ्तार।
फर्जी भारतीय पहचान-पत्र के साथ बांग्लादेश भागने की फिराक में था।
कोलकाता में बढ़ई बनकर रह रहा था, संवेदनशील जानकारी जुटाता था।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में सीमा पार से संचालित हो रहे खुफिया नेटवर्क पर स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने एक और करारी चोट की है। जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी हामिम मंडल की गिरफ्तारी के बाद, एसटीएफ ने उत्तर 24 परगना जिले के भारत-बांग्लादेश सीमावर्ती क्षेत्र बनगांव से एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया संदिग्ध आईएसआई एजेंट है, जिसकी पहचान राणा राउफ उर्फ वहाब के रूप में हुई है।
प्राथमिक जांच के अनुसार, आरोपित नेपाल सीमा के जरिए भारत में दाखिल हुआ था और पिछले कई महीनों से कोलकाता के तपसिया इलाके में खुद को बढ़ई (कारपेंटर) बताकर रह रहा था।
पहचान छिपाने के लिए बनवाए फर्जी दस्तावेज
अपनी असली पहचान छिपाने के लिए उसने कोलकाता के ही एक स्थानीय व्यक्ति की मदद से फर्जी भारतीय पहचान-पत्र बनवा लिए थे। एसटीएफ ने जाली कागजात बनाने वाले उस सहयोगी को भी गिरफ्तार कर लिया है।
बांग्लादेश भागने की फिराक में था राणा
सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि राणा का मुख्य काम संवेदनशील जानकारियां जुटाकर सीमा पार भेजना था। हामिम मंडल की गिरफ्तारी के बाद वह सतर्क हो गया था और बनगांव के रास्ते बांग्लादेश भागने की फिराक में था। फिलहाल, एसटीएफ उसके कॉल डिटेल्स, विदेशी संपर्कों और स्थानीय मददगारों की गहनता से पड़ताल कर रही है।