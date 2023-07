पश्चिम बंगाल: पंचायत चुनाव से पहले हिंसा जारी, एक और शख्स की मौत; अब तक 16 लोगों ने गंवाई जान

पश्चिम बंगाल में हिंसा थम नहीं रही है। पंचायत चुनाव से पहले बम फेंका गया है। बमबाजी में टीएमसी के एक कायकर्ता के भतीजे की जान चली गई है। बमबाजी की घटना उत्तर 24 परगना जिले के देगंगा इलाके की है। बम फेंकने का आरोप माकपा और आईएसएफ पर लगा है। बता दें कि प्रदेश में आठ जुलाई को पंचायत चुनाव होना है।

पश्चिम बंगाल: पंचायत चुनाव से पहले हिंसा जारी

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। पंचायत चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में हिंसा जारी है। बंगाल में जारी हिंसा में कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। इसी क्रम में अब उत्तर 24 परगना जिले के देगंगा इलाके में हुई हिंसा में एक युवक की मौत हो गई है। देगंगा में बम से हमला हुआ है। हमले में 17 वर्षीय एक शख्स की मौत हो गई है। मृतक टीएमसी कार्यकर्ता का भतीजा बताया जा रहा है। हत्या का सनसनीखेज मामला शोवैसेतपुर गांव में मंगलवार रात का है। आरोप है कि टीएमसी समर्थक जब जुलूस निकाल रहे थे, तभी कथित तौर पर बम से हमला हुआ। बम फटने के कारण इब्राम हुसैन नाम का एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल ले जाने पर डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसी के साथ पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद से बीते 25 दिनों में चुनावी हिंसा में राज्य में अब तक 16 लोगों की जानें जा चुकी हैं। माकपा, आईएसएफ पर आरोप टीएमसी ने घटना के लिए माकपा और आईएसएफ को जिम्मेदार बताया है। मृतक के चाचा मोहम्मद अरसादुल हक ने खुद को टीएमसी का पुराना कार्यकर्ता बताया। उन्होंने घटना के बारे में जानकारी दी है। चाचा मोहम्मद ने बताया कि हम जुलूस निकाल रहे थे। जुलुस में भतीजा भी शामिल था। अचानक जुलूस पर माकपा और आईएसएफ के लोगों ने बम फेंके, जिसमें इब्राम की मौत हो गई। माकपा-आइएसएफ ने खारिज किए आरोप हालांकि, माकपा-आईएसएफ ने आरोपों को खारिज किया है। माकपा और आईएसएफ ने कहा कि हमले के आरोप गलत हैं। पुलिस के अनुसार, मृतक किशोर 11वीं कक्षा का छात्र था। आठ जुलाई को होगा चुनाव बता दें कि पश्चिम बंगाल में आठ जुलाई को पंचायत चुनाव होना है। चुनाव से पहले राज्य के विभिन्न हिस्सों में लगातार हिंसा हो रही है। इससे पहले उत्तर 24 परगना के हारोआ इलाके में सोमवार तड़के एक खेत में बम बनाते समय अचानक विस्फोट होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया था। दूसरी ओर, मतदान से पहले मुर्शिदाबाद जिले से पुलिस ने बड़ी संख्या में हथियारों को जब्त किया है।

