Odisha Train Accident: रेल हादसे की जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंची CBI की टीम, घायलों से आज फिर मिलेंगी ममता

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार को ओडिशा के कटक और भुवनेश्वर के अस्पतालों में भर्ती ट्रिपल ट्रेन हादसे में घायल लोगों से मिलने जा सकती हैं। वहीं, हादसे की जांच करने के लिए सीबीआइ की टीम मौके पर पहुंच गई है।

ओडिशा ट्रेन हादसे की जांच करने के लिए सीबीआइ की टीम मंगलवार को घटनास्थल पर पहुंची। इस हादसे में 275 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। घायलों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है।

#WATCH | CBI official at the accident site in Odisha's Balasore, where the tragic #TrainAccident took place on June 2. pic.twitter.com/CJnpuizunJ