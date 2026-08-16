सिम कार्ड से पाकिस्तानी कनेक्शन की जांच, बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में खुफिया नेटवर्क पर सवाल

जागरण संवाददाता, इस्लामपुर/दिनहाटा। उत्तर बंगाल के सीमावर्ती इलाकों से तीन युवकों की गिरफ्तारी के बाद अब जांच का केंद्र कथित जासूसी नेटवर्क और मोबाइल सिम कार्ड के इस्तेमाल पर आ गया है। एसटीएफ ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के संदेह में राशिदुल हक, मोहम्मद शफीकुल इस्लाम और नासिरुद्दीन अली को गिरफ्तार किया है। तीनों को 14 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया है।

जांच के दौरान शफीकुल इस्लाम को उत्तर दिनाजपुर के ग्वालपोखर थाना क्षेत्र के पांजीपाड़ा के देवना गांव स्थित उसके ससुराल ले जाया गया। एसटीएफ वहां उसके कथित ठिकाने और स्थानीय संपर्कों की जानकारी जुटा रही है। जांच एजेंसियों को संदेह है कि शफीकुल ने कथित तौर पर पहचान छिपाकर इलाके में रहने के दौरान संवेदनशील स्थानों की जानकारी जुटाई होगी।

परिवार ने आरोपों से किया इनकार शफीकुल की पत्नी के मुताबिक, शादी के समय उसने खुद को कोलकाता का निवासी बताया था। वह कभी टोटो चलाता था तो कभी कपड़े बेचने का काम करता था। पिछले करीब दो वर्षों से वह घर नहीं आया था। पत्नी ने यह भी कहा कि संभव है कि उसके पति को किसी ने फंसा दिया हो।

स्थानीय पूर्व पंचायत प्रधान लाल मोहम्मद ने बताया कि शफीकुल पिछले तीन-चार वर्षों से इलाके में लगभग दिखाई नहीं देता था। अब एसटीएफ उससे उसके संपर्कों और गतिविधियों को लेकर पूछताछ कर रही है। राशिदुल के सिम कार्ड से जांच को मिला नया सिरा दूसरी ओर, दिनहाटा-2 ब्लाक के साहेबगंज थाना क्षेत्र के थराईखाना निवासी राशिदुल हक की गिरफ्तारी ने भी जांच एजेंसियों का ध्यान मोबाइल सिम कार्ड की ओर खींचा है। सूत्रों के अनुसार, उसके और उसके रिश्तेदारों के नाम पर कई सिम कार्ड हैं। इनमें कुछ सिम के पाकिस्तान में इस्तेमाल होने की जानकारी जांच में सामने आने की बात कही जा रही है।

जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि भारतीय सिम कार्ड कथित तौर पर बांग्लादेश के रास्ते पाकिस्तान तक कैसे पहुंचे और इस पूरी प्रक्रिया में कौन-कौन लोग जुड़े थे। साथ ही जाली नोटों के कारोबार से कथित संबंध की भी जांच की जा रही है।

सीमा क्षेत्र में नेटवर्क के विस्तार की आशंका तीनों की गिरफ्तारी के बाद भारत-बांग्लादेश सीमा से सटे इलाकों में सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि गिरफ्तार आरोपितों के बीच कोई आपसी संपर्क था या वे किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा थे।