वर्ष के अंत तक उत्तर 24 पगना को विभाजित कर बनाए जा सकते हैं दो नए जिले, बनगांव और बशीरहाट को हटाने की तैयारी

मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता बनर्जी चार नए जिले बना चुकी हैं।

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। बंगाल में इस वर्ष के अंत तक जिलों की संख्या 23 से बढ़कर 25 हो सकती हैं। 2011 में मुख्यमंत्री बनने के बाद से ममता बनर्जी राज्य में चार नए जिले बना चुकी हैं। अब उत्तर 24 परगना को विभाजित कर दो नए जिले बनाने की तैयारी है। बनगांव और बशीरहाट सबडिवीजन को उत्तर 24 परगना जिले से अलग कर अलग जिले बनाने की बात है। बनगांव का नाम इच्छामती होगा राज्य सचिवालय नवान्न के सूत्रों से मंगलवार को मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री इस साल पूजा के बाद इन दोनों नए जिलों की घोषणा कर सकती हैं। सबकुछ सही रहा तो नए वर्ष 2024 के पहले दिन यानी एक जनवरी से प्रदेश में दो और नए जिले अस्तित्व में आ जाएंगे। बनगांव जिले का नाम इच्छामती होगा। इसमें बनगांव, बागदा, गायघाटा और स्वरूपनगर ब्लाक होंगे। इसके अलावा, बनगांव और गोबरडांगा नगर पालिकाओं को नए जिले में शामिल किया जाएगा। सात नए जिले बनाए जाने की घोषणा दूसरी ओर बशीरहाट जिले में बदुरिया, हरोआ, मिनाखां, हसनाबाद, हिंगलगंज, संदेशखाली एक और दो नंबर ब्लाक, बशीरहाट एक और दो नंबर ब्लाक तथा बशीरहाट और टाकी नगर पालिकाएं शामिल होंगी। 2022 के अगस्त में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राज्य में सात नए जिले बनाए जाने की घोषणा की गई थी जिसमें जानिए कौन-कौन से नए जिले बनेंगे ? मुर्शिदाबाद जिले को विभाजित कर बहरमपुर और कांदी, दक्षिण 24 परगना जिले को बांटकर सुंदरवन, उत्तर 24 परगना जिले से बशीरहाट और इच्छामति तथा नदिया से बांटकर राणाघाट एवं बांकुड़ा से विष्णुपुर जिला बनाने की घोषणा की गई थी।

Edited By: Shashank Mishra