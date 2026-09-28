'आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ताएं देश के भविष्य की नींव', नितिन नवीन बोले- युवाओं पर भी हो ध्यान

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार को कहा कि बंगाल और देश का भविष्य आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के हाथों में है। बच्चों के पोषण, शिक्षा, देखभाल और उन्हें सही दिशा देने में इन महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है और वे देश के भविष्य को गढ़ रही हैं।

नवीन ने दो दिवसीय बंगाल प्रवास के अंतिम दिन कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना जिले के पानीहाटी में आयोजित ‘आंगन मिलन सेवा’ कार्यक्रम में आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं की सुरक्षा के साथ उनके आत्मसम्मान और गरिमा को बढ़ाने की दिशा में भी काम किया गया है।

उन्होंने देश में 12 करोड़ शौचालयों के निर्माण और ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान का भी उल्लेख किया। कहा कि केंद्र सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और आशा कार्यकर्ताओं के जीवन में सार्थक बदलाव लाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि बंगाल को लंबे समय से विकास के अनुकूल वातावरण और लोगों में विश्वास की जरूरत थी। मुख्यमंत्री इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश और समाज के निर्माण में माताओं-बहनों की भूमिका अमूल्य है।