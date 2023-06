पश्चिम बंगाल: बीरभूम में NIA की छापेमारी, TMC प्रत्याशी के ठिकानों से विस्फोटकों और हथियारों की बड़ी खेप बरामद

पश्चिम बंगाल में कुछ ही दिनों बाद पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। पंचायत चुनाव से पहले टीएमसी के एक प्रत्याशी के ठिकानों पर बड़ी संख्या में हथियार और विस्फोटक मिला है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने बीरभूम में छापेमारी के दौरान विस्फोटक और हथियार बरामद किए। एनआईए की कार्रवाई के बाद बीजेपी ने टीएमसी पर निशाना भी साधा है।

पश्चिम बंगाल: पंचायत चुनाव से पहले बीरभूम में NIA की छापेमारी

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले हथियारों की बड़ी खेप बरामद हुई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने बीरभूम जिले के नलहाटी थाना क्षेत्र में विस्फोटक और हथियारों की खेप बरामद की है। एनआईए ने टीएमसी प्रत्याशी के दो ठिकानों पर छापा मारा था। दो गोदामों में हुई छापेमारी एनआईए के सूत्रों ने कहा कि प्रत्याशी मनोज घोष के दो अवैध गोदामों में बुधवार को छापेमारी की गई। छापेमारी में बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट, जिलेटिन की छड़ें और डेटोनेटर के अलावा एक देसी पिस्तौल, गोला-बारूद और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए। पता चला है कि जिले के बहादुरपुर पंचायत से प्रत्याशी मनोज घोष पत्थर खदान व्यवसायी भी हैं। वही, एनआईए की इस कार्रवाई से हड़कंप मचा है। भारी मात्रा में विस्फोटक मिलने से पुलिस भी सकते में है। एनआईए इस बात की जांच में जुटी है कि ये विस्फोटक कहां से आए और किस उद्देश्य के लिए रखा गया था। पहले भी बरामद हुआ था विस्फोटक एनआईए सूत्रों के अनुसार, बंगाल पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) द्वारा जून, 2022 में बीरभूम के मोहम्मद बाजार थाना क्षेत्र में एक वाहन से 81 हजार इलेक्ट्रिक डेटोनेटर की जब्ती के मामले में भी मनोज संदिग्ध है। एनआईए ने तब मामला दर्ज कर इस मामले की जांच अपने हाथ में ले ली थी। संयोग से इस मामले में एनआइए ने बुधवार को ही विशेष अदालत में अपना पहला पूरक आरोप पत्र भी दाखिल किया था। बीजेपी का टीएमसी पर निशाना एनआईए की कार्रवाई के बाद बीजेपी ने टीएमसी पर निशाना साधा है। भाजपा के जिला अध्यक्ष ध्रुव साहा ने आरोप लगाया है कि तृणमूल प्रत्याशी के घर इतने विस्फोटक मिलने से साफ है कि पंचायत चुनाव में यहां पर हिंसा व अशांति फैलाने की तैयारी थी।

