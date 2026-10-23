बंगाल: कोलकाता के न्यूटाउन की बस्ती में लगी भीषण आग, 20-25 झोपड़ियां जलकर राख

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कोलकाता से सटे न्यूटाउन इलाके की अटघरा पूर्वपाड़ा बस्ती में शुक्रवार को लगी भीषण आग में 20-25 झोपड़ियां जलकर राख हो गईं। अग्निकांड में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। प्राथमिक तौर पर शॉर्ट सर्किट या खाना पकाने के दौरान गैस सिलेंडर से आग लगने का अनुमान है।

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, दोपहर करीब 3.30 बजे आग लगी। बस्ती की झोपड़ियों में मौजूद गैस सिलेंडरों में एक के बाद एक धमाके होने लगे और आग तेजी से फैल गई। स्थानीय लोगों ने पहले अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की। इसके बाद दमकलकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। इस बस्ती में करीब 150 से 200 लोग रहते हैं।