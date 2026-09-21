नया नाम, निशान और पहचान... ममता तृणमूल ने जारी किया नया LOGO, नंदीग्राम और रेजीनगर उपचुनाव से पहले बड़ा दांव

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। चुनाव आयोग के अंतरिम आदेश के बाद मूल नाम और घासफूल चिन्ह से वंचित ममता तृणमूल ने नंदीग्राम और रेजीनगर उपचुनाव से पहले नया लोगो जारी किया है।

नीली पृष्ठभूमि पर सफेद अक्षरों में पार्टी का नया नाम ‘ममता आल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ लिखा गया है। लोगो के बीच फुटबालर चुनाव चिन्ह है और इसमें तिरंगे के तीन रंगों की झलक भी दी गई है।

ममता बनर्जी ने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को नए लोगो और फुटबालर चिन्ह के साथ मैदान में उतरने का निर्देश दिया है। पार्टी का जोर मतदाताओं के बीच नए नाम और चिन्ह की पहचान बनाने पर है।

छह अक्टूबर को नंदीग्राम और रेजीनगर में उपचुनाव होना है। इसके बाद कोलकाता नगर निगम समेत राज्य के कई निकायों के चुनाव होने हैं।

आयोग ने फुटबालर चिन्ह को दी मान्यता

ममता बनर्जी और ऋतब्रत बनर्जी के बीच पार्टी के नाम और चिन्ह को लेकर चल रहे विवाद के बीच चुनाव आयोग ने तृणमूल का मूल नाम और घासफूल चिन्ह अंतरिम रूप से फ्रीज किया है।

इसके बाद ममता तृणमूल ने आयोग के समक्ष तीन नए नाम भेजे थे, जिनमें ‘ममता’ और ‘तृणमूल’ दोनों शब्द शामिल थे। आयोग ने उनमें से ‘ममता आल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ नाम को मान्यता दी। नए चिन्ह के लिए ममता बनर्जी की पसंद में फुटबालर और क्रिकेट बैट शामिल थे।