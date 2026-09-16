वर्दी के रौब से तीन करोड़ की वसूली, कोलकाता के पूर्व पुलिस अधिकारी शांतनु के खिलाफ नया मामला

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। पूर्व पुलिस अधिकारी शांतनु सिन्हा बिश्वास के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत नया मामला दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ गरियाहाट थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है।

आरोप है कि पुलिस अधिकारी के पद और प्रभाव का दुरुपयोग कर उन्होंने और उनके परिवार के सदस्यों ने विभिन्न लोगों और संस्थाओं से करीब दो करोड़ 89 लाख रुपये हासिल किए। यह रकम केवल नकद नहीं, बल्कि वेतन और उपहार के रूप में भी ली गई।

राजेश कुमार जाजोदिया नामक व्यवसायी की विभिन्न कंपनियों से शांतनु की पत्नी ने वेतन के तौर पर 74 लाख 36 हजार 198 रुपये हासिल किए। इसके अलावा करीब 82 लाख रुपये मूल्य के दो बेनामी फ्लैट खरीदने का भी आरोप है।

पुलिस के प्रभाव का इस्तेमाल कर उनके बेटे सायंतन सिन्हा बिश्वास की मेडिकल कॉलेज की फीस के लिए करीब 21 लाख रुपये लिए जाने का भी आरोप लगाया गया है। यह भी आरोप है कि मुर्शिदाबाद के कांदी में शांतनु के आलीशान मकान की मरम्मत पर करीब 62 लाख रुपये खर्च किए गए। यह खर्च अवैध तरीके से अर्जित रकम से किया गया।