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    बीरभूम में रातों-रात बदला 'नेताजी सुभाष रोड' का नाम, अब कहा जा रहा 'डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड'

    By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 08:50 PM (IST)

    बीरभूम में नेताजी सुभाष रोड का नाम बदलकर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड किए जाने पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। ...और पढ़ें

    'नेताजी सुभाष रोड' का नाम बदलकर 'डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड'

    'नेताजी सुभाष रोड' का नाम बदलकर 'डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड'

    HighLights

    1. बीरभूम में नेताजी सुभाष रोड का नाम रातोंरात बदला गया।

    2. सड़क का नया नाम डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड रखा गया।

    3. भाजपा विधायक की मौजूदगी से राजनीतिक विवाद गरमाया।

    जागरण संवाददाता, कोलकाता। बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुरहाट इलाके में महापुरुषों के नाम पर राजनीति गरमा गई है। यहां रातों-रात 'नेताजी सुभाष रोड' का नाम बदलकर चुपचाप 'डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड' कर दिए जाने का मामला सामने आया है।

    इस रास्ते पर अचानक नए नाम का एक चमचमाता हुआ फलक लगा दिया गया, जिसके उद्घाटन समारोह में स्थानीय भाजपा विधायक की मौजूदगी ने इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा और गंभीर राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है।

    दूसरी ओर, रामपुरहाट नगरपालिका बोर्ड का संचालन कर रहे तृणमूल कांग्रेस के चेयरमैन ने साफ तौर पर यह दावा किया है कि इस प्रकार के नाम परिवर्तन के लिए नगरपालिका की ओर से कभी कोई आधिकारिक प्रशासनिक अनुमति दी ही नहीं गई थी।

    रातों-रात बदला नाम

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, रामपुरहाट नगरपालिका क्षेत्र के फाइव पाइंट मोड़ से लेकर झनझनिया पुल तक फैला हुआ लगभग तीन किलोमीटर लंबा यह महत्वपूर्ण रास्ता लंबे समय से देश के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर ही जाना और पहचाना जाता रहा है। लेकिन हाल ही में इसी मुख्य सड़क के किनारे अचानक भगवा रंग का एक नया नामफलक जड़ दिया गया।

    इस नए बोर्ड पर सड़क का नाम बदलकर ‘डा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड’ दर्ज कर दिया गया है। इस नए नामफलक के अनावरण कार्यक्रम में रामपुरहाट के भाजपा विधायक ध्रुव साहा मुख्य अतिथि के रूप में खुद मौजूद रहे।

    हालांकि, दिलचस्प बात यह रही कि विधायक के साथ उसी मंच पर रामपुरहाट नगरपालिका के तृणमूल कांग्रेस के चेयरमैन सौमेन भक्त भी दिखाई दिए। जब इस पर विवाद बढ़ा तो नगरपालिका चेयरमैन ने अपना पल्ला झाड़ते हुए सफाई दी कि नगरपालिका बोर्ड ने इस रास्ते का नाम बदलने के संबंध में कभी कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया और न ही इसके बदलाव की कोई अनुमति दी है।

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    वहीं, इसके उलट भाजपा विधायक ध्रुव साहा का दावा है कि नगरपालिका के पास इस मार्ग के नामकरण से जुड़ा कोई भी आधिकारिक दस्तावेज या जानकारी नहीं थी, लेकिन चेयरमैन की अपनी उपस्थिति में ही इस नामकरण की औपचारिकता पूरी की गई है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि देश के महान नायक नेताजी के प्रति भाजपा के मन में भी पूरा और अगाध सम्मान है।

    इस पूरी घटना के सामने आने के बाद राज्य के विपक्षी दल यानी वाममोर्चा और कांग्रेस ने इसके खिलाफ तीखा विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है।

    मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से स्थानीय नगरपालिका कार्यालय और अनुमंडल पदाधिकारी को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें यह मांग की गई है कि बिना देर किए सड़क का पुराना और मूल नाम वापस बहाल किया जाए। इसके साथ ही पूरे रामपुरहाट शहर में नेताजी की तस्वीर के साथ कई विरोध पोस्टर भी चस्पा किए गए हैं।

    प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता मिलटन रसीद ने कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि किसी भी विधायक के पास किसी सड़क का नाम अपनी मर्जी से बदलने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि नेताजी जैसे सर्वोच्च राष्ट्रीय व्यक्तित्व के नाम से जुड़ी सड़क का नाम इस प्रकार बदलना पूरी तरह से एक अनैतिक और गैरकानूनी कृत्य है।

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