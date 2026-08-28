नेपाल में फंसे बंगाल के 65 पर्यटक, कोलकाता के 68 यात्रियों से नहीं हो पा रहा संपर्क

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में बंगाल के हुगली जिले के 65 पर्यटक फंसे हुए हैं, वहीं कोलकाता से गए 68 लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनके स्वजन परेशान हैं। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और जल्द से जल्द सुरक्षित वापस लाने की अपील की है।

मालूम हो कि नेपाल-तिब्बत सीमा के पास बुधवार सुबह अचानक आई बाढ़ ने रसुवा जिले में भारी तबाही मचाई है। नेपाल पुलिस के अनुसार, अब तक कम से कम 162 लोगों की मौत की सूचना है। नेपाल के पर्यटन विभाग के अनुसार, 1,500 से अधिक लोग लापता हैं।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक आरामबाग से गत 24 अगस्त को 65 पर्यटकों को लेकर गई बस नेपाल के चेतन पार्क इलाके में फंसी हुई है। इसी बीच कोलकाता से नेपाल गए 36 पर्यटकों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है।