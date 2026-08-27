नेपाल बाढ़ में बंगाल के 36 लोग लापता, किसी भी तरह नहीं जुड़ पा रहा कनेक्शन

जागरण संवाददाता, दुर्गापुर। कांकसा के बामुनारा स्थित तपोवन सिटी के निवासी एक दंपति नेपाल में आई भयानक प्राकृतिक आपदा के बाद से लापता हैं।

मौसमी गांगुली और अरिंदम गांगुली इसी महीने की 21 तारीख को एक ट्रेवल एजेंसी के जरिए मानसरोवर यात्रा के लिए रवाना हुए थे। उनकी योजना नेपाल होते हुए मानसरोवर जाने की थी, लेकिन नेपाल में हुई तबाही के बाद से उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है।

तपोवन सिटी के निवासी गौतम अधिकारी ने बताया कि यह दंपति यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित था और इसके लिए उन्होंने शारीरिक रूप से पूरी तैयारी भी की थी। बंगाल का कपल लापता गौतम अधिकारी के अनुसार, उन्होंने सोमवार को दंपति को फोन किया था, फोन की घंटी भी बजी लेकिन किसी ने उठाया नहीं। उसके बाद नेपाल त्रासदी की खबर आई और तब से उनका फोन पूरी तरह से बंद है।

गौतम अधिकारी ने जानकारी दी कि चलो जाई नामक ट्रेवल एजेंसी के माध्यम से गए इस दल में कुल 36 लोग शामिल हैं, जिनमें छह लोग दुर्गापुर के हैं और बाकी कोलकाता के निवासी हैं। दंपति के एक अन्य पड़ोसी और पूर्व सहकर्मी अनूप बनर्जी ने बताया कि उन्होंने दोपहर से ही व्हाट्सएप और अन्य माध्यमों से संपर्क करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। तिब्बत सीमा के पास बादल फटने की घटना की जानकारी मिली है, जिसके कारण संभवतः वहां संचार नेटवर्क पूरी तरह ठप हो गया है। उन्होंने यह भी बताया कि अरिंदम गांगुली उनके बहुत करीबी हैं और दोनों ने डीवीसी में एक साथ नौकरी की है तथा हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं।