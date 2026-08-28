विश्वभारती विश्वविद्यालय में आरक्षण नियमों के उल्लंघन का आरोप, एससी आयोग ने कुलपति को लगाई फटकार

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। विश्वभारती विश्वविद्यालय में भर्ती प्रक्रिया के दौरान आरक्षण नीति के कथित उल्लंघन के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) ने कुलपति प्रबीर कुमार घोष के सुनवाई में उपस्थित नहीं होने पर नाराजगी जताई है।

आयोग ने कुलपति को पत्र भेजकर मामले को गंभीरता से लेने और अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

विश्वविद्यालय के एक अधिकारी के अनुसार, उप रजिस्ट्रार की नियुक्ति में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नीति लागू करने में कथित अनियमितताओं को लेकर 20 अगस्त को एनसीएससी के सदस्य डॉ. पार्थ विश्वास के समक्ष सुनवाई हुई थी।

आयोग ने कुलपति को इसमें उपस्थित होने के लिए कहा था, लेकिन वह निर्धारित सुनवाई में नहीं पहुंचे। विश्वविद्यालय के अन्य प्रशासनिक अधिकारी सुनवाई में मौजूद थे। 27 अगस्त को जारी आयोग के पत्र में कहा गया कि कुलपति की अनुपस्थिति को आयोग के सदस्य ने बेहद गंभीरता से लिया है।

आयोग ने संबंधित अधिकारियों को अगली तारीख पर कुलपति की व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा है। हालांकि, अगली सुनवाई की तारीख अभी विश्वविद्यालय को नहीं बताई गई है। आयोग ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन नहीं होने पर संविधान के अनुच्छेद 338(8) के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इनमें सिविल कोर्ट की तरह लोगों को समन करने, उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा दस्तावेज और रिकॉर्ड पेश करने का आदेश देने की शक्ति भी शामिल है।

विश्वविद्यालय ने आरोपों से किया इन्कार विश्वभारती के प्रवक्ता ने आयोग का पत्र मिलने की पुष्टि करते हुए कहा कि उप रजिस्ट्रार की भर्ती का निर्णय सभी बोर्ड सदस्यों की मौजूदगी में लिया गया था और यह कुलपति का एकतरफा निर्णय नहीं था।